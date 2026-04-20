Australia chính thức đặt mua hàng loạt khinh hạm tàng hình tối tân từ Nhật Bản

Sao Đỏ |

GD&TĐ - Australia đã ký hợp đồng mua 3 khinh hạm đa năng đầu tiên cho Hải quân Hoàng gia, do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) của Nhật Bản chế tạo.

Thông báo này được Chính phủ Australia đưa ra. Thỏa thuận này đánh dấu thương vụ bán tàu chiến mới đầu tiên của Nhật Bản ra nước ngoài kể từ khi lệnh cấm xuất khẩu vũ khí kéo dài 80 năm mà nước này bị áp đặt sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

Đây là phiên bản hiện đại hóa của khinh hạm đa năng lớp Mogami (NewFFM). Hải quân Hoàng gia Australia dự kiến sẽ nhận chiếc đầu tiên vào năm 2029.

Chính phủ Nhật Bản đã cho phép Tập đoàn MHI hợp tác với Australia để cùng phát triển và sản xuất các chiến hạm mới nhằm tham gia đấu thầu vào năm 2024. MHI đã cạnh tranh với Thyssenkrupp Marine Systems của Đức - công ty đã chào bán dự án MEKO A-200 của mình nhưng không thành công.

Tổng cộng Australia dự định mua 11 chiến hạm đa năng thế hệ mới để thay thế 8 khinh hạm lớp Anzac đã cũ được đưa vào biên chế những năm 1990 - 2000. Theo kế hoạch, 3 tàu đầu tiên sẽ được đóng tại Nhật Bản và 8 chiếc còn lại sẽ được chế tạo tại xưởng đóng tàu Henderson ở Tây Australia.

Việc mua sắm các tàu này phù hợp với kế hoạch của Australia nhằm tăng gấp đôi hạm đội tàu chiến mặt nước sau khi xem xét lại cơ cấu của Hải quân vào năm 2024.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro ký kết thỏa thuận vào ngày 18/4/2026.

NewFFM là phiên bản kế nhiệm được hiện đại hóa sâu rộng của khinh hạm lớp Mogami. Tàu được mở rộng kích thước và trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn nhiều so với bản cơ sở.

Con tàu mới dài hơn 9m và có lượng giãn nước tăng từ 3.900 lên 4.880 tấn, cho phép trang bị nhiều vũ khí hơn và nâng cao khả năng sống sót. Tốc độ tàu vẫn giữ ở mức 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động sẽ đạt 10.000 hải lý.

Chiến hạm này sẽ mang theo hệ thống phóng thẳng đứng VLS Mk 41 với 32 ống, có khả năng bắn tên lửa phòng không SM-2/SM-6 và tên lửa chống tàu ngầm, đồng thời cũng có thể tích hợp xuồng không người lái để rà phá thủy lôi và trinh sát.

Giống như các tàu thuộc dự án Mogami cơ bản, NewFFM dự kiến sẽ sử dụng pháo 127mm Mk 45 Mod 4, cũng như 8 bệ phóng tên lửa chống hạm.

Theo Militarnyi
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

