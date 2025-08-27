Audi Q3 Sportback 2026 ra mắt: Màn lớn hơn, mạnh tới 268 mã lực, có bản chạy được 117km không cần xăng

Sau màn ra mắt của Q3 thế hệ thứ ba, Audi tiếp tục giới thiệu Q3 Sportback, bổ sung vào danh mục coupe-SUV ngày càng mở rộng của hãng, bên cạnh các phiên bản Sportback của Q5, Q6 E-tron và Q8 E-tron.

Mẫu xe Audi Q3 Sportback 2026 vừa được ra mắt với thiết kế coupe thể thao đầy ấn tượng, thừa hưởng nhiều nét đặc trưng từ các dòng SUV cỡ lớn của Audi. Ảnh: Audi

Về ngoại thất, Audi Q3 Sportback gần giống Q3 tiêu chuẩn. Điểm khác biệt nằm ở đường mái và kính hậu được thiết kế lại, giá nóc trên bản thường cũng bị loại bỏ, tạo nên dáng vẻ thể thao ấn tượng hơn. Audi Q3 Sportback 2026 sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn với thiết kế dạng lưới, logo Audi đặt chính giữa. Hệ thống đèn LED toàn phần nổi bật với dải đèn LED Matrix kỹ thuật số ban ngày và cụm đèn pha sắc sảo nằm gọn trong cản trước, một thiết kế phổ biến trên các mẫu SUV hiện đại vì lý do an toàn. Hai bên cản trước là các hốc gió cỡ lớn, tạo điểm nhấn thể thao cho phần đầu xe.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Q3 Sportback và Q3 tiêu chuẩn nằm ở phần đuôi xe. Phần mui xe được hạ thấp 29mm so với Q3, tạo nên dáng vẻ coupe thể thao và phong cách. Thiết kế này càng thêm phần nổi bật nhờ vòm bánh xe rộng và thân xe phía sau hẹp hơn. Ngoại trừ phần mui xe dốc xuống, thiết kế đuôi xe của Sportback khá giống với Q3, với cụm đèn hậu trải dài, tùy chọn đồ họa OLED kỹ thuật số, cản sau thể thao tích hợp các hốc gió giả cùng bộ khuếch tán lớn, logo Audi phát sáng.

Nội thất của Q3 Sportback không có nhiều khác biệt so với Q3 tiêu chuẩn. Ảnh: Q3

Không gian nội thất của Audi Q3 Sportback cũng tương đồng với Q3 mới, bao gồm bảng điều khiển cong với cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình thông tin giải trí 12,8 inch (đời trước là 10,1 inch) đặt nổi trên táp lô thay vì "chìm" vào bảng điều khiển như bản đang phân phối Việt Nam. Cần số cũng được thiết kế lại. Khoang nội thất sống động hơn với hệ thống đèn viền 30 màu, chiếu sáng qua các tấm vải cắt laser trên cửa.

Tuy nhiên, đường mái thấp dần về phía sau đã ảnh hưởng đến không gian dành cho hành khách và hành lý. Thể tích khoang hành lý tối đa của Q3 Sportback khi gập hàng ghế sau là 1.298 lít, ít hơn 97 lít so với Q3 tiêu chuẩn. Audi hiện chưa công bố thể tích khoang hành lý khi sử dụng cả 5 ghế ngồi. Do đó, chưa thể so sánh với mức 488 lít của Q3 tiêu chuẩn.

Dựa trên nền tảng MQB Evo giống Volkswagen Tiguan, Audi Q3 Sportback 2026 có bốn tùy chọn động cơ. Ảnh: Audi

Cả hai mẫu Audi Q3 đều sử dụng chung các tùy chọn động cơ xăng, dầu diesel, mild hybrid và plug-in hybrid. Động cơ 1.5L TFSI 4 xi-lanh sản sinh công suất 148 mã lực trên phiên bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ 2.0L TFSI cho công suất lên đến 262 mã lực. Sức mạnh được truyền đến bánh trước hoặc cả bốn bánh thông qua hệ thống quattro của Audi, tùy thuộc vào từng biến thể.

Phiên bản plug-in hybrid (e-Hybrid) tạo ra tổng công suất 268 mã lực và sở hữu bộ pin 25,7 kWh. Phạm vi di chuyển hoàn toàn bằng điện của Sportback gần như tương đương với Q3 tiêu chuẩn, đạt 117 km theo chuẩn WLTP, chỉ kém 1 km.

Dựa trên nền tảng MQB Evo, cả hai mẫu SUV này đều được trang bị hệ thống treo tiêu chuẩn hoặc thể thao, cùng các công nghệ hỗ trợ lái xe mới nhất.

Tại Đức, Audi Q3 có giá khởi điểm từ 44.600 Euro (1,37 tỷ đồng), trong khi Q3 Sportback có giá từ 46.450 Euro (1,43 tỷ đồng). Phiên bản plug-in hybrid có giá lần lượt từ 49.300 Euro (1,51 tỷ đồng) và 51.150 Euro (1,57 tỷ đồng). Audi đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại châu Âu, với những chiếc Q3 đầu tiên dự kiến giao đến tay khách hàng vào tháng 10 và Q3 Sportback vào tháng 11.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc xe khi nào về Việt Nam, nhưng một điều có thể khẳng định, giá bán Audi Q3 Sportback mới sẽ phải trên 2 tỷ. Bởi bản hiện tại đang được phân phối đã có giá 2,060 tỷ đồng.

Những hình ảnh khác của Audi Q3 Sportback 2026: