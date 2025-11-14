Audi hé lộ mẫu xe lần đầu tham gia đường đua Công thức 1

Tại Trung tâm Trải nghiệm thương hiệu ở Munich (Đức), Audi chính thức công bố mẫu xe ý tưởng R26 - đại diện cho đội đua tham gia Giải Công thức 1 (F1) vào mùa giải 2026.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược đổi mới của hãng xe Đức, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Audi ở sân chơi đua xe đỉnh cao thế giới.

Mẫu R26 mang thiết kế phản ánh triết lý "không thỏa hiệp" của Audi, đồng thời thể hiện bộ nhận diện thương hiệu mới gồm 4 nguyên tắc: Rõ ràng, kỹ thuật, thông minh và cảm xúc.

Xe sử dụng bảng màu titan, đen carbon và đỏ Audi - màu sắc sẽ gắn liền với hình ảnh đội đua F1 của hãng.

Audi xem F1 là nền tảng toàn cầu để khẳng định tinh thần "tiên phong trong công nghệ". Giải đấu này thu hút hơn 820 triệu người hâm mộ và khoảng 1,6 tỷ lượt xem truyền hình mỗi năm, tạo cơ hội lớn để thương hiệu mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt ở nhóm người trẻ.

CEO của Audi - ông Gernot Döllner - khẳng định việc tham gia F1 là "chất xúc tác cho sự thay đổi hướng tới một Audi tinh gọn hơn, nhanh hơn và sáng tạo hơn". Ông cho biết mục tiêu của thương hiệu là cạnh tranh danh hiệu vô địch thế giới vào năm 2030, dù thừa nhận quá trình này cần thời gian và sự kiên trì.

"Chúng tôi không tham gia Công thức 1 chỉ để hiện diện. Chúng tôi muốn chiến thắng", ông Gernot Döllner khẳng định.

Audi cũng sẽ sử dụng logo 4 vòng tròn màu đỏ, được chọn lọc để nhấn mạnh sự hiện diện của mẫu xe tại giải đua Công thức 1.

Để chuẩn bị cho dự án, Audi mua lại toàn bộ Tập đoàn Sauber (Thụy Sĩ) - đội đua có kinh nghiệm lâu năm tại F1. Hai nhà quản lý kỳ cựu Mattia Binotto (cựu Giám đốc đội Ferrari) và Jonathan Wheatley sẽ điều hành chương trình, dưới quyền CEO Döllner.

Về nhân sự thi đấu, đội hình gồm tay đua Nico Hülkenberg (Đức) và tài năng trẻ Gabriel Bortoleto (Brazil).

Theo Audi, F1 là "phòng thử nghiệm khắc nghiệt nhất thế giới", nơi các công nghệ về điện hóa, vật liệu nhẹ và nhiên liệu tổng hợp được kiểm chứng thực tế trước khi áp dụng vào xe thương mại.

Đội đua Audi F1 chính thức ra mắt vào tháng 1/2026, trước khi tham dự các buổi thử xe tại Barcelona và Bahrain.

Trong các buổi thử nghiệm tiếp theo tại Bahrain (11 - 13/2 và 18 - 20/2), đội đua Audi sẽ lần đầu tiên thử nghiệm Công thức 1 trước công chúng, trước khi thương hiệu này chính thức ra mắt tại giải đấu đỉnh cao F1 tại Melbourne (Úc) từ ngày 6 /3 đến 8/3.