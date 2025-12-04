Hôm nay (4/12), Audi A6 thế hệ hoàn toàn mới chính thức ra mắt người tiêu dùng trong nước. Xe được nhập khẩu từ Đức và phân phối chính hãng với một phiên bản S-Line sedan với giá bán 2,799 tỷ đồng. Audi Việt Nam cho biết mức giá trên sẽ không thay đổi trong năm nay và năm sau.

Với mức giá trên, Audi A6 S-Line thế hệ mới tại Việt Nam ngang ngửa với bản giữa BMW 5-Series (2,739 tỷ) và đắt hơn bản giữa của Mercedes-Benz E-Class khoảng 200 triệu (2,589 tỷ). Có thể thấy, mức giá của Audi A6 S-line khá hợp lý bởi xét về gói trang bị thể thao, Audi A6 S-line cạnh tranh trực tiếp với các bản "full" là E 300 AMG và 530i M Sport. Thậm chí, 2 đối thủ của A6 vốn đang được lắp ráp trong nước.

Audi A6 ra mắt Việt Nam ngày 4/12. Ảnh: Linh Đan

Audi A6 thế hệ mới vừa ra mẳt Việt Nam vốn là mẫu xe thay thế cho A7, đây là một phần trong chiến lược đổi tên của hãng xe Đức. Trước đây, Audi A7 tại Việt Nam có giá bán 2,99 tỷ đồng vào cuối năm ngoái. Audi A6 sedan được giới thiệu toàn cầu vào tháng 4/2025. Như vậy, Audi A6 thế hệ mới chỉ mất hơn nửa năm để phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là khoảng thời gian khá ngắn khi so với đối thủ E-Class vốn mất tới hơn 2 năm.

Audi A6 sử dụng nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion), chung với Audi A5 mới đã mở bán trong nước. Không chỉ vậy, thiết kế ngoại thất của A6 cũng có nhiều nét tương đồng với A5. Lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn, hai hốc đặt bên rìa cản và đèn LED ma trận. Xe có hệ số cản không khí chỉ là 0.23 Cd, mức thấp kỷ lục trên mọi xe chạy động cơ đốt trong mà hãng từng sản xuất.

Xe bán chính hãng tại Việt Nam được trang bị gói ngoại thất S-line với các chi tiết thể thao như cản trước có hốc gió cỡ lớn, logo bên hông, bộ mâm đa chấu 21 inch và ốp cản sau.

Audi A6 tại Việt Nam sử dụng gói ngoại thất S-Line. Ảnh: Quốc Minh

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.999 x 1.875 x 1.472 (mm) và trục cơ sở 2.923 mm. Như vậy, Audi A6 có chiều dài tổng thể lớn hơn E-Class, nhưng trục cơ sở đều ngắn hơn hai đồng hương. Tại thị trường quốc tế, Audi A6 có thêm biến thể wagon nhưng có thể không được phân phối do thị hiếu người dùng trong nước.

Khoang nội thất Audi A6 gần như giống hệt với mẫu A5 đang bán. Hãng trang bị tiêu chuẩn cho Audi A6 S-line ba màn hình lớn. Trong đó, đồng hồ sau vô-lăng là màn hình 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch tạo thành cụm liền mạch. Cuối cùng, bên trước ghế phụ có màn hình 10,9 inch. Điều này giúp xe không kém cạnh so với bản E 300 AMG ra mắt trước đó.

Nội thất sử dụng 3 màn hình. Ảnh: Quốc Minh

Một số điểm nhấn khác trong cabin Audi A6 gồm màn HUD có hình ảnh lớn hơn 85% so với bản cũ, cửa sổ trời toàn cảnh có thể chuyển từ trong sang mờ chỉ với một nút bấm, các chất liệu da cao cấp xen lẫn chất liệu tái chế thân thiện với môi trường, đèn nền nội thất với dải đèn tương tác đặc biệt tại táp lô, 16 loa Bang & Olufsen, bàn sạc điện thoại không dây, sưởi hàng ghế trước.

Về mặt dẫn động, Audi A6 S-line tại Việt Nam dùng máy xăng mild-hybrid 2.0L tăng áp, sản sinh 196 mã lực và mô-men xoắn 340Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó hai đối thủ 5-Series và E-Class tại Việt Nam dùng hệ dẫn động cầu sau.

Công nghệ an toàn cũng là điểm đáng khi Audi A6 tại Việt Nam trang bị tiêu chuẩn camera 360, giới hạn tốc độ (LIM), cảm biến xung quanh xe, hỗ trợ đỗ xe tự động, gói ADAS với các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, hỗ trợ giữ làn đường chủ động, cảnh báo lệch làn, cảnh báo mở cửa an toàn...

Một số hình ảnh chi tiết Audi A6 S-line tại Việt Nam: