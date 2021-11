Ẩu đả lúc nhậu, 1 người bị đâm tử vong

Đến chiều 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trong khu nhà trợ ở phường Mũi Né do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ đêm 23-11, anh Tăng Văn Lượng (36 tuổi, trú khu phố 1, phường Mũi Né) đến dãy nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Mũi Né nhậu cùng nhóm bạn.

Lúc này, ông Hùng (45 tuổi) là người ở trong dãy trọ cũng đang nhậu cùng một nhóm bạn. Sau đó, giữa anh Lượng và ông Hùng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả.

Dãy nhà trọ xảy ra án mạng

Ông Hùng bị thương, được đưa đến Phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né may vết thương. Sau khi ông Hùng từ phòng khám về, hai nhóm tiếp tục ẩu đả. Anh Lượng bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã mời ông Hùng và những người liên quan để điều tra vụ án, xác định kẻ tấn công nạn nhân.