‏Thị xã rộng nhất Việt Nam, có siêu nhà máy gần 2,6 tỷ USD

Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước của thị xã Ninh Hoà ước tính đạt 4.951 tỷ đồng, vượt 405% dự tía UBND tỉnh giao, bằng 134% so với cùng kỳ năm 2021. Thị xã đã hoàn thành kế hoạch toàn bộ 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, có 11/15 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch giao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước được 15.868 tỷ đồng, vượt 3,7% so với kế hoạch và tăng 18,9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 3.135 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 3,3% so cùng kỳ.