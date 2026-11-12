Athena CM tiếp tục được vinh danh tại MMA SMARTIES Vietnam 2026

“Once Upon A Flight – Chuyện bay Vietjet kể”, chiến dịch do Athena CM by VCCorp đồng hành triển khai cùng Vietjet, vừa nhận giải Bạc tại MMA SMARTIES Vietnam 2026 ở hạng mục Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming.

Biến những giấc mơ cổ tích thuở bé thành những phép màu giữa đời thực

Tại lễ trao giải SMARTIES Vietnam 2026 diễn ra ngày 29/10 ở TP.HCM, "Chuyện bay Vietjet kể" được vinh danh Silver Winner tại hạng mục Integrated E-commerce Innovation & Live Streaming. Đây là giải thưởng dành cho các chiến dịch kết hợp livestream, nền tảng số và thương mại điện tử để gia tăng trải nghiệm khách hàng, tăng tương tác và tạo tác động kinh doanh. Bài dự thi trải qua các vòng đánh giá về chiến lược, sáng tạo, thực thi và kết quả thực tế.

"Chuyện bay Vietjet kể" được phát triển trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng tham gia sâu vào quá trình khách hàng tìm kiếm thông tin, so sánh ưu đãi và đưa ra quyết định mua. Thay vì xem livestream như một phiên bán vé riêng lẻ, Athena CM by VCCorp (Athena CM) cùng Vietjet xây dựng concept "Once Upon A Flight" với cảm hứng từ thế giới cổ tích. Mỗi chuyến bay mở ra một câu chuyện về điểm đến, trải nghiệm và những điều đang chờ đợi hành khách phía trước.

Concept trở thành "xương sống" cho social content, nội dung từ nhà sáng tạo và chuỗi livestream. Trước mỗi phiên phát sóng, các nội dung trên mạng xã hội khơi gợi nhu cầu du lịch và giới thiệu chủ đề. Trong livestream, người xem có thể gặp gỡ khách mời, nhận bí kíp cho chuyến đi, tham gia minigame và săn e-voucher.

E-voucher trong chương trình có mức ưu đãi đến 30%, được kết nối với gian hàng của hãng trên Lazada. Livestream đồng thời xuất hiện trên Facebook và TikTok, giúp người xem có thể tương tác rồi tiếp tục đến điểm mua ngay trong cùng hành trình.

Kết nối sáng tạo với tăng trưởng kinh doanh

Theo số liệu từ Athena CM, concept "Chuyện bay Vietjet kể" được triển khai qua 30 phiên livestream. Doanh thu từ hoạt động bán e-voucher trong ba tháng cuối năm 2025 đạt mức tương đương cả năm trước đó. Mỗi phiên có chủ đề, khách mời và ưu đãi riêng nhưng vẫn tiếp nối cùng một câu chuyện, qua đó tạo dấu ấn riêng của chiến dịch và thu hút người xem quay lại.

Trong chiến dịch này, storytelling khơi gợi cảm xúc và nhu cầu du lịch; social content duy trì sự quan tâm trước mỗi phiên phát sóng; livestream mở ra tương tác trực tiếp; còn thương mại điện tử giúp người xem chuyển từ quan tâm sang mua e-voucher thuận tiện hơn. Các điểm chạm được thiết kế đồng thời, giúp hành trình từ nội dung đến giao dịch diễn ra tự nhiên và liền mạch.

Athena CM tham gia xuyên suốt từ hoạch định chiến lược, xây dựng concept và sáng tạo nội dung đến vận hành nhà sáng tạo, livestream cùng các điểm chạm thương mại điện tử. Dữ liệu qua từng giai đoạn trở thành cơ sở để đội ngũ điều chỉnh chủ đề, ưu đãi và cách vận hành, tạo thành một vòng phản hồi liên tục giữa sáng tạo và hiệu quả kinh doanh. Sự cởi mở của thương hiệu cũng tạo điều kiện để chiến dịch thử nghiệm cách kết nối mới giữa nội dung và kinh doanh.

Bà Nguyễn Thanh Hương, CEO Athena CM cho biết, giải thưởng ghi nhận quá trình đồng sáng tạo giữa Athena CM by VCCorp và Vietjet, cùng nỗ lực của các đội ngũ từ khâu lập kế hoạch đến thực thi. Từ Cúp Đồng BSI Awards 2023 đến giải Bạc MMA SMARTIES Vietnam 2026, các cột mốc cho thấy hành trình hợp tác ngày càng đi sâu vào khả năng tạo ra tác động kinh doanh từ nội dung.

Giải Bạc tại MMA SMARTIES Vietnam 2026 cũng cho thấy khả năng của Athena CM trong việc chuyển một concept sáng tạo thành hệ thống vận hành xuyên suốt, từ thu hút người dùng đến giao dịch. Khi nội dung và đường dẫn mua hàng được thiết kế cùng lúc, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể chuyển hóa thành kết quả tăng trưởng đo lường được.