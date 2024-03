A&T Sky Garden khai trương nhà điều hành chính thức đón khách tham quan

Lễ khai trương nhà điều hành A&T Sky Garden (Chung cư Khu vườn trên mây A&T) đã thu hút hàng trăm khách hàng tham dự và "mục sở thị" thiết kế của căn hộ mẫu. Đặc biệt, tại sự kiện, nhiều khách hàng đã đăng ký nhu cầu thành công, càng minh chứng cho sức hút và giá trị của A&T Sky Garden.



Có mặt tại sự kiện từ rất sớm, anh Hoàng Minh Tấn (TP.Thủ Đức) cho biết: "Lần đầu tham quan nhà mẫu A&T Sky Garden, tôi rất ấn tượng với thiết kế của căn hộ, sang trọng và thông thoáng. Dự án cũng gần với nơi tôi công tác và có mức giá hợp lý, nên tôi đã quyết định chọn 1 căn ngay tại sự kiện".

Với quy mô 7.683m2, gồm 2 block 40 tầng, 2 tầng hầm, A&T Sky Garden sẽ cung ứng ra thị trường 946 căn hộ đa dạng loại hình, phù hợp cho cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ. Trong buổi lễ khai trương, A&T Sky Garden đã giới thiệu đến khách hàng tham quan 2 căn hộ mẫu, gồm căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ 3 phòng ngủ.



Sự kiện khai trương thu hút đông đảo khách hàng tham quan.

Thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại với gam màu sáng, không gian của căn hộ A&T Sky Garden được bố trí hợp lý, tối ưu hóa diện tích sử dụng, giàu tính duy mỹ, thống nhất từ nội thất đến cảnh quan. Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và logia được thiết kế liên thông tạo nên không gian sinh hoạt chung rộng rãi. Các phòng ngủ được thiết kế theo hướng mở với cửa sổ kính rộng lớn, mang tới tầm nhìn panorama thoáng đãng.



Một góc phòng ngủ của căn hộ với khung cửa sổ rộng thoáng.

Theo chủ đầu tư dự án, việc bố trí nhiều cửa sổ, sử dụng các vật liệu kính để tận dụng tối đa ánh sáng từ thiên nhiên cũng là điểm nhấn của căn hộ A&T Sky Garden. Các cửa sổ lớn được ưu tiên sử dụng giúp ánh sáng luôn tràn ngập căn hộ, tạo nên không gian sống tươi sáng và thân thiện với môi trường. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao sức khỏe cho gia chủ.



Phòng khách của căn hộ A&T Sky Garden được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với tầm view hướng thủy độc đáo.

Bên cạnh thiết kế hiện đại, chủ đầu tư còn tỉ mỉ chọn từng món đồ nội thất trong căn hộ. Sự quy tụ của các thương hiệu nội thất nổi tiếng như: Kohler, Yale, Toto, Panasonic, Mishubishi, Fujitec,...không chỉ mang đến vẻ đẹp sang trọng mà còn tạo nên sự tiện nghi, thông minh trong sử dụng.



90% căn hộ view sông và tầm view panorama thoáng đãng

Tọa lạc tại lõi trung tâm dân cư sát cạnh Sài Gòn, nằm bên 2 dòng sông lớn là sông Sài Gòn và sông Lái Thiêu, đối diện Hồ Gươm Xanh thơ mộng, các căn hộ A&T Sky Garden sở hữu vị thế độc tôn "3 mặt hướng thủy" với 90% căn hộ view sông và tầm view panorama thoáng đãng.

Logia rộng thoáng là một trong những đặc điểm nổi bật của các căn hộ tại A&T Sky Garden.

Sở hữu vị trí đắc địa, với cạnh nhà là hồ, bên nhà là sông sẽ mang lại cho cư dân những trải nghiệm đầy sắc màu về một cuộc sống an yên giữa phố thị ồn ào, vội vã. Một không gian sống tuyệt vời và đầy thư thái, đủ để cư dân cân bằng lại thể chất, phục hồi sức khỏe, mang lại cho gia chủ sự khỏe mạnh về thân – tâm – trí, giúp cân bằng lại cuộc sống mỗi ngày.



A&T Sky Garden sở hữu địa thế "3 mặt hướng thủy".

Thấu hiểu mong muốn của cư dân về một chốn an cư hiện đại, tiện nghi và an toàn, A&T Sky Garden được trang bị hệ thống an ninh đa lớp 24/7 vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản như: camera an ninh giám sát toàn khu, thẻ từ,…



Hơn thế, A&T Sky Garden có tổng 14 thang máy cho 2 tòa nhà cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí đảm bảo theo các quy định khắt khe. Đây là một điểm cộng rất lớn cho những nỗ lực giữ vững cam kết trong việc xây dựng một cộng đồng thịnh vượng chuẩn sống 3 An: "An tâm - An ninh - An toàn" của chủ đầu tư A&T Group dành cho cư dân A&T Sky Garden.

Thêm vào đó, A&T Sky Garden còn đem đến cho cư dân trải nghiệm sống sang với chuỗi tiện ích đẳng cấp như: Khu vườn trên mây, hồ bơi vô cực, quầy bar, cafe, BBQ, trường mầm non, khu vui chơi trẻ em, công viên, nhà sách…

Với mức giá cực tốt chỉ từ 29,9 triệu/m2, cùng những giá trị được chủ đầu tư kiến tạo, A&T Sky Garden sẽ là lựa chọn phù hợp cho phần đông khách hàng đang có nhu cầu ở thực tại vị trí sát cạnh Sài Gòn thời điểm này.

A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" được đầu tư bởi A&T Group, Phát triển bởi DXMD Vietnam và các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, GPT Land, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, Richta House, Maicom Invest, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, Bất Động Sản Khởi Minh, City Home.