Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Ngày 24/12, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố những hình ảnh đầu tiên về chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được chờ đợi từ lâu, xác nhận con tàu hiện đang trong quá trình đóng mới và có lượng giãn nước khoảng 8.700 tấn.

Thông tin này phù hợp với các báo cáo từ nguồn quân sự Hàn Quốc hồi tháng 10/2024 cho rằng Bình Nhưỡng đã chế tạo tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, sau nhiều năm giới chức Triều Tiên úp mở về kế hoạch phát triển loại phương tiện chiến lược này.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh Military Watch

Với lượng giãn nước 8.700 tấn, tàu ngầm hạt nhân Triều Tiên nhỏ hơn đáng kể so với lớp Type 094 của Trung Quốc khoảng 11.000 tấn, lớp Ohio của Mỹ 18.750 tấn, hay Borei của Nga lên tới 24.000 tấn. Tuy nhiên, nó lại lớn hơn các tàu ngầm hạt nhân đời đầu của các cường quốc nói trên và vượt cả lớp Arihant của Ấn Độ vốn chỉ khoảng 7.000 tấn, cho thấy Bình Nhưỡng đã bỏ qua giai đoạn thử nghiệm quy mô nhỏ để tiến thẳng tới một thiết kế có tính thực chiến cao.

Những hình ảnh được công bố cho thấy thân tàu có tháp chỉ huy tích hợp với phần “lưng rùa” nhô cao, được cho là chứa các ống phóng tên lửa, cùng mảng sonar gắn bên sườn và 6 ống phóng ngư lôi phía trước. Cách bố trí này gợi ý rõ ràng đây không chỉ là tàu ngầm tấn công, mà là nền tảng mang tên lửa chiến lược nhằm đảm nhiệm vai trò răn đe hạt nhân trên biển.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh Military Watch

Mảnh ghép còn thiếu trong bộ ba hạt nhân của Bình Nhưỡng

Triều Tiên từ lâu đã sở hữu lực lượng tàu ngầm đông đảo nhất thế giới về số lượng và trong hơn một thập kỷ qua đã đạt những bước tiến mang tính đột phá. Khoảng năm 2017, nước này đưa vào hoạt động tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đầu tiên, tiếp đó là tàu ngầm mang tên lửa hành trình năm 2023 và cả phương tiện không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân được thử nghiệm từ tháng 4/2023.

Giới phân tích từ lâu nhận định các chương trình này nhằm dọn đường cho việc phát triển tàu ngầm hạt nhân, qua đó tạo ra “cánh tay thứ hai” cho lực lượng hạt nhân chiến lược, bổ sung cho kho tên lửa đạn đạo trên bộ vốn đã thuộc hàng đa dạng và mạnh nhất thế giới.

Không giống tàu ngầm chạy diesel-điện, tàu ngầm hạt nhân có thể hoạt động liên tục hàng tháng dưới nước, cho phép Triều Tiên duy trì năng lực phản công ngay cả khi các căn cứ tên lửa trên đất liền bị vô hiệu hóa.

Khả năng phóng tên lửa từ biển cũng mở ra những hướng tấn công hoàn toàn mới, bao gồm tiếp cận lãnh thổ Mỹ từ những khu vực mà hệ thống phòng thủ tên lửa không được bố trí dày đặc. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Bình Nhưỡng đã thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm từ năm 2021 và đưa chúng vào trang bị trên tên lửa Hwasong-16B, làm gia tăng khả năng vượt qua lá chắn phòng thủ của đối phương.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-3. Ảnh Military Watch

Khả năng tấn công lục địa Mỹ từ tàu ngầm luôn là mục tiêu chiến lược hàng đầu của Bình Nhưỡng, xuất phát từ ký ức lịch sử và các mối đe dọa mà họ cho là hiện hữu. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã nhiều lần tiến rất gần tới các kịch bản tấn công quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên, bao gồm cả phương án sử dụng vũ khí hạt nhân.

Năm 2016, Tổng thống Barack Obama được cho là từng cân nhắc một cuộc tấn công, nhưng bị Lầu Năm Góc ngăn cản do lo ngại hậu quả thảm khốc. Năm 2017, dưới thời Tổng thống Donald Trump, các kế hoạch tấn công hạt nhân diện rộng cũng được vạch ra, với dự báo có thể khiến hàng triệu người thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của tàu ngầm hạt nhân đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà còn là thông điệp chiến lược rõ ràng: Triều Tiên đang tiến gần hơn tới khả năng đảm bảo đòn phản công hạt nhân từ biển, khiến mọi kịch bản tấn công phủ đầu nhằm vào nước này trở nên rủi ro hơn bao giờ hết.