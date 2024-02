Aston Martin Vantage 2024 chính thức ra mắt, công suất hơn 650 mã lực

Aston Martin Vantage 2024 mới sở hữu động cơ biturbo V8 4.0 lít gắn phía trước dẫn động bánh sau thông qua hộp số tự động tám cấp; động cơ của nó hiện tạo ra công suất 655 mã lực và 800 Nm, nhiều hơn 151 mã lực và 115 Nm so với trước đây. Mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/giờ trong 3,4 giây và tốc độ tối đa 323 km/giờ. Sự gia tăng đáng kể về công suất động cơ có được là nhờ tỷ số nén được cải thiện, bộ tăng áp lớn hơn và khả năng làm mát được nâng cấp qua các bộ tản nhiệt và làm mát được bổ sung.

Đáng chú ý, Vantage 2024 được trang bị hệ thống kiểm soát động lực học tiên tiến, lấy dữ liệu từ nhiều cảm biến bao gồm IMU sáu trục, hệ thống truyền động, phanh và cảm biến vi sai điện tử rồi áp dụng chúng vào bộ quản lý điện tử tổng thể của ô tô.

Bộ vi sai điều khiển điện tử hoặc vi sai điện tử có thể đi từ 0 (mở hoàn toàn) đến khóa hoàn toàn trong 135 mili giây và phản ứng chỉ trong 60 mili giây.

Điểm mới của Vantage là hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh (ATC), giúp vô hiệu hóa chức năng kiểm soát độ lệch của ESP và do đó loại bỏ hỗ trợ tắt ga nhưng vẫn duy trì kiểm soát lực kéo khi nhấn ga, trong đó mức quy định được người lái tùy chọn. Vị trí 5 là mặc định, với các số thấp hơn biểu thị nhiều hỗ trợ hơn, trong khi các số cao hơn biểu thị ít hỗ trợ hơn và do đó trượt nhiều hơn.

Phần cứng khung gầm trên Vantage 2024 có hệ thống lái trợ lực điện (EPAS), với cột lái không cách ly để truyền thông tin xúc giác từ mặt đường tới người điều khiển ô tô thông qua vô lăng. Hệ thống này có tỷ lệ 12,8:1 cho 2,27 vòng khóa, với mức hỗ trợ giảm dần khi người lái chuyển sang các chế độ lái ngày càng hung hãn.

Bánh xe hợp kim rèn 21 inch bọc trong lốp Michelin Pilot Sport 5S có mã AML được sản xuất dành riêng cho Vantage cập nhật với các hợp chất đặt riêng. Trang bị phanh tiêu chuẩn là bộ đĩa phanh bằng gang 400 mm ở phía trước và đĩa 360 mm ở phía sau, với bộ trợ lực phanh được điều chỉnh lại so với Vantage cũ để cải thiện sự tự tin cho người lái. Tùy chọn có thông số phanh gốm carbon, giúp tiết kiệm 27 kg khối lượng không treo so với đĩa gang tiêu chuẩn và duy trì giảm độ phai của phanh ở nhiệt độ lên tới 800 độ C.

Bên trong, cabin của Vantage được cải tiến rõ rệt so với mẫu xe cũ với kiến trúc nội thất hiện giống với kiến trúc của DB12 ra mắt vào tháng 5 năm ngoái. Một số chi tiết có sẵn có thể kể đến vô lăng đa chức năng và màn hình hiển thị đồng hồ kỹ thuật số cho người lái, thiết kế bảng điều khiển trung tâm cao.

Bridge of Weir Leather tiếp tục là điểm nhấn cho chất liệu bọc trong nội thất hiện tại của Aston Martin Vantage 2024, màn hình cảm ứng thông tin giải trí là một thiết bị 10,25 inch nằm trên bảng điều khiển trung tâm dốc, cao cùng với các công tắc và nút vật lý để truyền động và lựa chọn chế độ lái cũng như điều khiển khung gầm, ESP, chế độ xả, hỗ trợ làn đường và cảm biến đỗ xe cùng với điều hòa không khí.

Vantage 2024 cũng giống DB12 về tính năng thiết lập thông tin giải trí nội bộ của Aston Martin, hỗ trợ Apple CarPlay không dây. Điều này được bổ sung bởi ứng dụng kết nối khách hàng mới dành cho thiết bị Apple và Android, cho phép kiểm soát và giám sát các khía cạnh được chọn của Vantage từ thiết bị được kết nối. Âm thanh của mẫu xe đến từ hệ thống Aston Martin 11 loa, công suất 390 watt hoặc hệ thống này có thể được nâng cấp tùy chọn lên dàn âm thanh Bowers & Wilkins 15 loa, công suất 1.170 watt.

Theo nhà sản xuất, quá trình sản xuất Aston Martin Vantage 2024 sẽ bắt đầu vào quý 1 năm nay và những chiếc xe đầu tiên dành cho khách hàng sẽ được giao vào quý 2 năm 2024.

Theo Paultan