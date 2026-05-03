Asian Cup: Tuyển Việt Nam nắm lợi thế trước Thái Lan nhờ điều luật đặc biệt

Bàn thắng “quý như vàng” của Thanh Lam ở phút 90+1 trong trận ra quân U17 Asian Cup nữ giúp đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành được 1 điểm trước tuyển Thái Lan. Sau trận hòa 2-2 đầy kịch tính, đoàn quân áo đỏ tạm thời xếp trên đại kình địch trên BXH bảng A.

BXH Bảng A U17 Asian Cup nữ 2026 sau lượt trận đầu tiên

Nguyên nhân tuyển Việt Nam đứng trên Thái Lan dù 2 đội vừa hòa nhau là nhờ điều luật fair-play. Khi 2 đội bằng nhau cả về điểm số, hiệu số và số bàn thắng, số thẻ phạt sẽ được tính đến. Trong trận ra quân, các học trò của HLV Okiyama Masahiko không phải nhận thẻ phạt nào. Còn Thái Lan bị phạt 1 thẻ vàng dành cho tiền vệ Homtago. Nhờ nhận ít thẻ hơn, tuyển Việt Nam sở hữu điểm fair-play tốt hơn và tạm xếp trên.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) không nhận thẻ phạt nào trong trận ra quân

Lợi thế về điểm fair-play dù rất mong manh nhưng hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn quyết định đến cục diện cuộc đua tại bảng đấu. Bởi đội nhì bảng sẽ giành vé vào thẳng vòng tứ kết trong khi đội xếp thứ ba phải chờ đợi vào tấm vé vớt đầy rủi ro.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến trường hợp giành vé đi tiếp nhờ điểm fair-play. Đó là tại vòng bảng Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam khi ấy bằng mọi thông số với Lebanon nhưng lọt vào vòng 1/8 nhờ nhận ít thẻ phạt hơn.

Trở lại với U17 Asian Cup nữ 2026, cục diện tổng thể cũng đang phần nào có lợi cho cả 2 đội Việt Nam và Thái Lan. Tại các bảng B và C đều có 2 đội tuyển tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với 2 đội còn lại. Tỉ số trong lượt trận ra quân chỉ rõ điều đó. Khả năng đội xếp thứ ba bảng A sẽ giành 1 trong 2 tấm vé cho đội xếp thứ ba xuất sắc rất cao.

Xếp hạng bảng B và C sau lượt trận đầu tiên

Tất nhiên, dù đang nắm lợi thế nhất định, U17 nữ Việt Nam vẫn cần phải hết sức nỗ lực trong 2 trận đấu tiếp theo. Mỗi điểm số, mỗi bàn thắng hay thậm chí mỗi tấm thẻ phạt cũng ảnh hưởng tới cơ hội đi tiếp.

Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A U17 Asian Cup nữ 2026 (ngày 4/5)

14h30: Myanmar vs Thái Lan

18h30: Việt Nam vs Trung Quốc