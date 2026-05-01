Bùng nổ với “mưa bàn thắng”, Arsenal tiến bước dài trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Trở về sau trận đấu bán kết lượt đi Champions League, Arsenal có một số sự thay đổi khi tiếp đón Fulham ở vòng 35 Ngoại hạng Anh. Nhưng sức công phá của Pháo thủ không hề bị ảnh hưởng. Trái lại, họ đã giành được 3 điểm theo cách đầy thuyết phục.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal tràn lên tấn công. Phút thứ 9, Saka đột phá tốt ở cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Gyokeres đệm bóng tung lưới Fulham, mở tỉ số trận đấu.

Pháo thủ tiếp tục duy trì sức ép dồn dập trong những phút tiếp theo. Tới phút 40, cách biệt được nhân đôi. Lần này đến lượt Gyokeres “trả lễ” với tình huống kiến tạo cho Saka lập công.

Trước khi hiệp một kết thúc, cách biệt được gia tăng lên thành 3 bàn. Trossard thoát xuống ở cánh trái và treo bóng vào trong chính xác để Gyokeres đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Gyokeres ghi cú đúp vào lưới Fulham

Sang hiệp hai, Arsenal không còn lên bóng một cách ào ạt nữa. Pháo thủ chủ động giữ vững thế trận nhằm bảo toàn cách biệt. HLV Arteta thực hiện một số sự thay đổi người nhằm giữ chân các trụ cột.

Fulham có nhiều cơ hội tấn công hơn so với hiệp một. Dù vậy, đội khách không thể tạo ra điểm nhấn đáng kể trong ngày mà hệ thống của Arsenal vận hành tốt.

3-0 là kết quả cuối cùng. Arsenal gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 6 điểm (đá hơn 2 trận). Ngoài ra, Pháo thủ cũng đang sở hữu hiệu số tốt hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp (+41 so với +37).

Áp lực mà Arsenal tạo ra hoàn toàn có thể khiến Man City sảy chân trong phần còn lại mùa giải. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ còn kịch tính đến phút chót.

Kết quả: Arsenal 3-0 Fulham

Bàn thắng: Gyokeres 9', 45+4', Saka 40'

