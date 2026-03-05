Asian Cup: Tuyển Iran xếp dưới đội bóng Đông Nam Á, xác định 2 vé tứ kết đầu tiên

Không có bất ngờ xảy ra trong trận đấu thuộc bảng A Asian Cup nữ 2026 giữa Australia và Iraq. Đội chủ nhà Australia với sức mạnh vượt trội đã giành chiến thắng với tỉ số 4-0. Sayer mở tỉ số ngay ở phút thứ 9 trước khi Fowler và Kenndedy lập công giúp Australia dẫn 3-0 sau hiệp một. Sang hiệp hai dù không còn tấn công dồn dập, đội bóng xứ chuột túi vẫn có thêm 1 bàn nhờ công Kennedy.

Tuyển Iran (áo trắng) đã thua cả 2 lượt trận đầu tiên

Như vậy, 2 tấm vé đầu tiên cho vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026 đã được xác định, thuộc về Australia và Hàn Quốc. 2 đội tuyển này đang chia nhau 2 vị trí đầu bảng A với thành tích toàn thắng.

Vị trí thứ 3 bảng A thuộc về tuyển Philippines. Dù chưa có điểm nào, đại diện Đông Nam Á vẫn còn nguyên hi vọng cạnh tranh tấm vé cho đội xếp thứ 3 xuất sắc. Xếp cuối bảng là tuyển Iran. Đội bóng Tây Á đã thua cả 2 trận, chưa ghi được bàn thắng nào và nhận 7 bàn thua.

Lượt trận tiếp theo của bảng A diễn ra đồng loạt lúc 14h00 ngày 8/3. Tuyển Australia và tuyển Hàn Quốc chạm trán để phân định ngôi đầu bảng, trong khi Philippines và Iran đua tranh cơ hội giành vé vớt.