Asian Cup: Nhận “món quà” từ đội bóng xứ tỷ dân, tuyển Việt Nam vào tứ kết theo kịch bản không tưởng

Thua cả 2 trận đầu tiên và phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần, đội tuyển U20 nữ Việt Nam tưởng chừng như đã hết hi vọng đi tiếp ở giải U20 Asian Cup nữ 2026. Nhưng đoàn quân áo đã không bỏ cuộc mà nỗ lực thi đấu để hi vọng vào một kỳ tích.

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, tuyển Việt Nam đánh bại Bangladesh với tỉ số 1-0. Trong thế trận đầy khó khăn, may mắn mỉm cười với thầy trò HLV Masahiko Okiyama khi thủ môn đội bạn mắc sai lầm. Nguyễn Thị Thùy Linh không bỏ lỡ thời cơ để ghi bàn mang về chiến thắng quý giá.

Khép lại vòng bảng với vị trí thứ ba bảng A, giành được 3 điểm, ghi 2 bàn thắng, nhận 7 bàn thua và đạt hiệu số -5, đội tuyển U20 nữ Việt Nam hồi hộp chờ đợi tin tức từ 2 bảng đấu còn lại.

Trong loạt trận đấu sớm ngày 8/4, 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh tấm vé vớt dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc với tuyển Việt Nam là Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ đối đầu với nhau. Cả 2 đội tuyển này đều chưa có điểm nào, Đài Bắc Trung Hoa nắm đôi chút lợi thế khi có hiệu số tốt hơn Ấn Độ (-7 so với -11).

Dù bị đánh giá thấp hơn, tuyển Ấn Độ bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 26. Người lập công là Bhumika Khumukcham. Chỉ ít phút sau, Nongmeikapam Sibani Devi ghi tên mình lên bảng điện tử đồng thời nâng tỉ số lên 2-0 cho đội bóng xứ tỷ dân.

Nongmeikapam Sibani Devi ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0

Sau hiệp một lép vế, sang hiệp hai tuyển Đài Bắc Trung Hoa dần lấy lại thế trận và tạo ra được một số tình huống lên bóng sáng nước. Tuy nhiên, cả 2 đội dù tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng lại kém duyên với bàn thắng.

Thế trận giằng co được duy trì cho đến tận những phút cuối. Phút 88, Nongmeikapam Sibani Devi hoàn tất cú đúp với pha lập công nâng tỉ số lên 3-0. Thời gian bù giờ, tuyển Đài Bắc Trung Hoa có bàn thắng danh dự nhờ công Hsin Kao.

Chung cuộc, đội tuyển U20 nữ Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả này giúp họ chiếm được vị trí thứ ba bảng C với 3 điểm, hiệu số -9.

Đồng thời, kết cục của bảng C cũng mang đến tin vui cho đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Đoàn quân áo nhờ thành tích tốt hơn Ấn Độ nên đã chắc chắn có được 1 trong 2 tấm vé đi tiếp dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng tứ kết giải U20 Asian Cup nữ.

BXH thành tích các đội đứng thứ ba: 2 đội thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết

Theo phân nhánh, thầy trò Masahiko Okiyama sẽ đối đầu với U20 nữ Nhật Bản (nhất bảng C) ở vòng tứ kết. Trận đấu sẽ diễn ra trên SVĐ Thammasat (Thái Lan) lúc 20h00 ngày 11/4. Vòng tứ kết U20 Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời mang tính chất là vòng play-off tranh vé dự U20 World Cup nữ 2026.

Nếu vượt qua Nhật Bản, tuyển Việt Nam sẽ lần đầu tiên góp mặt tại World Cup. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, Nhật Bản đang cho thấy sức mạnh vượt trội. Đội bóng xứ Mặt trời mọc toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ nhận 2 bàn thua.