Cựu tuyển thủ Việt Nam nhận bằng HLV tại châu Âu

Cựu tuyển thủ Việt Nam Michal Nguyễn cho biết anh đã nhận chứng chỉ UEFA A. Đây là chứng chỉ cao thứ hai trong thang bậc chứng chỉ HLV do LĐBĐ châu Âu cấp, chỉ sau bằng UEFA Pro. Tại châu Âu, một HLV có bằng UEFA A có thể dẫn dắt các CLB từ hạng 2 trở xuống, đội B của các CLB hàng đầu hoặc các đội trẻ từ U18 trở xuống. Bằng UEFA A cũng là tiền đề bắt buộc để các HLV học tiếp bằng UEFA Pro.

Michal Nguyễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam

Michal Nguyễn sinh năm 1989 tại Litomerice (CH Séc), có bố là người Việt và mẹ là người Séc. Trung vệ này từng có nhiều mùa giải thi đấu tại V.League trong màu áo CLB Bình Dương. Năm 2013, Michal Nguyễn từng được khoác áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc.

Sau khi từ giã sân cỏ vào năm 2023, Michal Nguyễn đã theo học lớp HLV tại châu Âu để chuyển sang nghiệp cầm quân. Với tấm bằng UEFA A, cựu tuyển thủ 36 tuổi đang lên kế hoạch trở về Việt Nam làm việc, có thể là trợ lý cho 1 CLB V.League hoặc dẫn dắt 1 đội bóng Hạng Nhất.