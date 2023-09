Asiad: Tuyển Việt Nam rơi vào nhóm “nguy hiểm” sau trận thua đau trước Nhật Bản

Tại lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với tuyển Nhật Bản. Đoàn quân áo đỏ có những phút thi đấu đầu tiên tương đối mạch lạc và tổ chức được một số tình huống lên bóng. Phút thứ 16, Thái Thị Thảo suýt nữa mở tỉ số bằng pha sút xa bất ngờ.

Nhưng tuyển nữ Nhật Bản đã sớm chứng tỏ được đẳng cấp của đội bóng thuộc nhóm mạnh nhất thế giới. Dù thiếu một số ngôi sao từng toả sáng ở World Cup nữ 2023, Nhật Bản vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Nhật Bản.

Tới phút 19, cuối cùng mành lưới của tuyển nữ Việt Nam cũng rung lên. Shiokoshi Yuzuho thoát xuống nhận bóng sau pha đập nhả cực nhanh ở trung lộ và đánh bại thủ môn Kim Thanh. Chỉ ít phút sau, vẫn là Shiokoshi nhân đôi cách biệt với pha đệm bóng cận thành.

Sang hiệp hai, tuyển nữ Nhật Bản vẫn duy trì nhịp độ tấn công mạnh mẽ. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự đi xuống về mặt thể lực và để lộ thêm nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Các bàn thắng liên tục đến với đội bóng xứ Mặt trời mọc. Lần lượt Chiba (2 bàn), Wakisaka, Osawa (2 bàn) ghi tên mình lên bảng điện tử.

Các bàn thắng liên tục đến với tuyển nữ Nhật Bản

Thua trận 0-7, tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhì bảng D. Đoàn quân áo đỏ không thể sớm giành vé đi tiếp mà phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác. Thành tích so sánh của tuyển nữ Việt Nam là 3 điểm và hiệu số -5, thấp hơn so với Thái Lan (3 điểm, hiệu số 0). Điều này đồng nghĩa với việc tuyển nữ Thái Lan đã chắc chắn có mặt ở tứ kết.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chờ đợi kết quả ở 2 bảng đấu A và E để xem mình có giàn quyền đi tiếp hay không. Tuy nhiên, cánh cửa hiện tại dành cho đoàn quân áo đỏ hiện chỉ còn khá mong manh.

Xếp hạng thành tích các đội nhì bảng, 3 đội thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp.

Kết quả: Việt Nam 0-7 Nhật Bản

Bàn thắng: Shiokoshi 19', 24', Chiba 51', 77', Wakisaka 55', Osawa 69', 90+2'

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Thu Thảo, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Hải Yến

Nhật Bản: Asano, Goto, Shi Naikan, Sasaki Riya, Koga, Wakiska, Shioyue Youshou, Nakajima Shuno, Tanigawa Moeko, Mei Shimada, Chiba

Xếp hạng chung cuộc bảng D bóng đá nữ Asiad 2022: