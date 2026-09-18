Asiad: Đội Trung Quốc chưa thi đấu phút nào đã bị loại đầy tức tưởi

Đội Trung Quốc đã phải chia tay giải đấu một cách đáng tiếc.

Thời tiết mưa lớn khiến cho trận đấu vòng tứ kết môn cricket nữ giữa Trung Quốc và Bangladesh dự kiến diễn ra sáng ngày 17/9 buộc phải hủy bỏ. Theo điều lệ thi đấu cricket tại Asiad 2026, trường hợp trận đấu bị hủy do thời tiết và không thể xác định đội thắng, suất đi tiếp sẽ được trao cho đội có thứ hạng hạt giống cao hơn. Do đó, đội Bangladesh được xử thắng và nghiễm nhiên tiến vào bán kết.

Đội tuyển cricket nữ Trung Quốc bị loại mà chưa kịp thi đấu trận nào tại Asiad 2026

Như vậy, đội tuyển cricket nữ Trung Quốc đã phải chia tay Asiad 2026 mà không được thi đấu bất cứ phút nào. Một cái kết rất đáng tiếc cho lần trở lại của đội Trung Quốc ở đấu trường Asiad sau 12 năm vắng bóng.

Với Bangladesh, đây là lần thứ hai họ được xử thắng nhờ thời tiết. Cũng tại vòng tứ kết môn cricket nữ ở Asiad 2022, tuyển Bangladesh vượt qua Hong Kong (Trung Quốc) do thứ hạng hạt giống cao hơn sau khi trận đấu bị hủy bỏ vì trời mưa.

Ngoài trận Trung Quốc vs Bangladesh, trận tứ kết 2 giữa Thái Lan và Pakistan cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trận đấu phải kết thúc sớm với phần thắng thuộc về Pakistan. Các trận đấu cricket nữ thuộc Asiad 2026 được tổ chức trên SVĐ Korogi Athletic Park (Aichi, Nhật Bản).