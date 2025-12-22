ASEAN tổ chức họp đặc biệt vì xung đột Thái Lan - Campuchia

Những người dân phải sơ tán khỏi vùng chiến sự nhận đồ ăn ở tỉnh Buritam, Thái Lan, ngày 16/12. (Ảnh: Reuters)

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên có sự tham gia của đại diện hai chính phủ Thái Lan và Campuchia kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hôm 8/12.

“Tôi hy vọng cuộc họp đặc biệt này sẽ làm mới những nỗ lực của chúng ta nhằm khôi phục ổn định tại các khu vực bị ảnh hưởng. ASEAN phải làm mọi điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định khu vực”, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan phát biểu khai mạc cuộc họp tại Kuala Lumpur.

“Mục tiêu của chúng ta không chỉ là hạ nhiệt căng thẳng. Chúng ta phải tăng cường xây dựng lòng tin giữa các bên xung đột và mở ra không gian đối thoại, bất chấp những khác biệt hiện hữu”, ông nói thêm.

Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến giữa Campuchia và Thái Lan vào tháng 7, sau đợt xung đột nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây giữa hai nước.

Ngoài ASEAN, Mỹ và Trung Quốc cũng tiến hành các kênh ngoại giao riêng nhằm chấm dứt cuộc xung đột, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu thành công.

Bangkok và Phnom Penh cáo buộc nhau thực hiện các hành động gây hấn, phá vỡ thỏa thuận đình chiến mà hai bên đạt được vào tháng 10 tại Malaysia, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc đấu pháo và đụng độ dữ dội xảy ra tại nhiều điểm dọc theo đường biên giới trên bộ dài 817 km, từ các khu rừng gần Lào đến các tỉnh ven biển.

Sáng nay, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc Thái Lan vi phạm chủ quyền của họ và tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ “bằng mọi giá”.

Cuối tuần qua, Thái Lan cáo buộc Campuchia nã rốc-két vào một thị trấn biên giới và cho biết một người lính Thái Lan đã bị mất chân do mìn. Thái Lan cũng cáo buộc Campuchia rải mìn mới, vi phạm cam kết trong các điều ước quốc tế, nhưng Phnom Penh bác bỏ cáo buộc.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ hy vọng cuộc họp sẽ tạo điều kiện để Thái Lan và Campuchia đàm phán cởi mở, giải quyết bất đồng và đạt được một giải pháp công bằng, lâu dài.

“Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Campuchia và Thái Lan giữ vững tinh thần đối thoại, sự khôn ngoan và tôn trọng lẫn nhau nhằm chấm dứt căng thẳng và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”, Thủ tướng Anwar viết trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/12. Ông cũng cho biết đã trao đổi với thủ tướng hai nước.

Tuần trước, Thủ tướng Anwar bày tỏ “lạc quan thận trọng” về kết quả cuộc họp, đồng thời cho biết Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đều “mong muốn sớm đạt được giải pháp hòa giải”.

Ông Anwar cũng cho biết một nhóm công tác của ASEAN sẽ báo cáo kết quả giám sát của họ lên các ngoại trưởng, dựa trên quan sát thực địa và dữ liệu thu thập từ công nghệ giám sát vệ tinh do Mỹ cung cấp.