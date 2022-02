ASEAN bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp tại Biển Đông

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề nội bộ, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề về Biển Đông và Myanmar.

Về Biển Đông, các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp trên thực địa, ảnh hưởng đến hoà bình, an ninh, ổn định ở khu vực cũng như làm phương hại môi trường biển. Các Bộ trưởng tái khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN, trong đó có thượng tôn pháp luật, kiềm chế, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương.

Về vấn đề Myanmar, các Bộ trưởng khẳng định Myanmar là thành viên không thể tách rời của đại gia đình ASEAN, tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ và tương lai của Myanmar do chính người dân nước này quyết định. Theo đó, nhất trí ASEAN tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp khả thi, bền vững cho khủng hoảng hiện nay thông qua thực hiện Đồng thuận 5 điểm, nhất là cần đạt tiến triển thực chất trong công tác của Đặc phái viên và tiếp tục hỗ trợ nhân đạo của ASEAN cho người dân Myanmar.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn chia sẻ quan ngại của các nước về những diễn biến phức tạp và các sự cố không mong muốn ở Biển Đông. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; tuân thủ luật pháp quốc tế; tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Bộ trưởng cũng hoan nghênh đề xuất kỷ niệm 20 năm DOC cùng với 40 năm UNCLOS trong năm 2022.

Về Myanmar, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sẵn sàng cùng các nước hỗ trợ Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, ủng hộ tiếp tục triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm, trong đó có công tác của Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN về Myanmar và hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.

Bộ trưởng cũng đề xuất đẩy mạnh hợp tác trong ASEAN và với các Đối tác xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như an ninh mạng, an ninh biển, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, ô nhiễm môi trường, cũng như các thách thức an ninh mới do đại dịch Covid-19 gây ra.../.