Aryna Sabalenka: Từng muốn quyền lực như Serena, giờ có cơ hội “hạ bệ” thần tượng của mình

Trong quá khứ, khi vẫn còn là một cô nhóc nhỏ xíu, mới chỉ… 13 tuổi, Sabalenka rất ngưỡng mộ Serena. Thậm chí, "The Tiger" còn bị ám ảnh về thứ "quyền uy và chiến lực" khủng khiếp của Serena, thời điểm tay vợt nổi tiếng người Mỹ vẫn đang thống trị làng quần vợt nữ thế giới, "đánh Đông dẹp Bắc", thường xuyên giành các danh hiệu Grand Slam hàng năm!

Giờ đây, khi cô đang chuẩn bị đối mặt với Serena ở vòng đấu thứ 4 của giải đơn nữ Australian Open 2021, đây là cơ hội để cô "được làm chính cô", để hạ bệ thần tượng một thời của mình, vì trên sân đấu, chỉ có tranh đấu, săn đoạt vinh quang - chiến thắng, sẽ chẳng có tình chị em, tình bạn bè, tôn sùng thần tượng, hay là cả bất cứ thứ gì liên quan đến nhường nhịn "đàn chị".

Cả Serena Williams lẫn Maria Sharapova (hiện đã giải nghệ, chuyển sang kinh doanh rất thành công) đều là thần tượng thời còn nhỏ của Aryna Sabalenka. Có thời điểm, Sabalenka muốn trở thành bất kỳ ai trong số 2 người này. Nhưng hồi năm 2018, khi đã trưởng thành, đang tìm kiếm hướng đi mới cho riêng mình, Sabalenka đã nhận ra một điều, một sự thật không thể chối cãi được, đó là: “Không thể trở thành bản sao của người khác..”. Sabalenka (người đã xăm hình một con hổ trên bắp tay của mình, do vậy có thêm biệt danh là “The Tiger”) từng lên tiếng tâm sự: “Vâng, khi còn là một con nhóc, tôi từng muốn giống như họ. Nhưng hiện giờ không còn như vậy nữa rồi. Tôi đã trở thành một trong số họ, với cá tính, và với nét đặc trưng riêng của mình. Tôi chỉ muốn tôi làm chính tôi, tôi là Aryna Sabalenka với một cá tính hoàn toàn riêng biệt, và chỉ của riêng bản thân mình”.

Sabalenka vừa đánh bại đối thủ người Mỹ Ann Li với điểm số áp đảo 6-3, 6-1, trong một trận đấu sớm nhất giải đơn nữ trong ngày 12-2. Trận đấu chỉ khiến Sabalenka bận rộn gói gọn trong 60 phút đồng hồ, đã chứng kiến tay vợt hạng 7 thế giới và cũng là nhà vô địch giải đấu khai mùa Abu Dhabi Open tung ra 28 cú winner (trong đó có 7 cú ace) và chỉ mắc phải 17 lỗi đánh bóng hỏng. Trong khi đó, chỉ số tương xứng của Li chỉ là 10 (1) - 14.

Sabalenka đang có phong độ cực cao. Với trận thắng mới nhất, cô đang sở hữu thành tích thắng 9/10 trận đấu, bao gồm 6 trận toàn thắng ở Abu Dhabi Open (chỉ đánh mất vỏn vẹn 1 ván đấu) và 3 trận thắng liên tiếp ở các vòng 1, 2 và 3 của giải Úc mở rộng năm nay. Thất bại duy nhất của Sabalenka là trước Kaia Kanepi ở giải Gippsland Trophy.

Sabalenka vô địch Abu Dhabi Open với 6 trận toàn thắng.

Tất nhiên, đối thủ của cô ở vòng 4 - "Đại tỷ" Serena cũng có phong độ rất cao. "Cựu Nữ hoàng WTA" vừa đánh bại Anastasia Potapova (Nga) một cách nhọc nhằn nhưng cũng đầy xứng đáng với điểm số 7-6 (7-5) và 6-2. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Serena và cũng là lần thứ 3 cô không đánh mất 1 ván đấu nào, dù phải bước vào loạt đấu tie-break nghẹt thở. Tính rộng ra, Serena đang giữ thành tích bất khả chiến bại trong mùa này…

Cô hiện đã thắng 7 trận đấu liên tiếp. Bao gồm trận thắng Naomi Osaka (Nhật Bản) tại sự kiện giao hữu A Day at The Drive tại Adelaide hôm 29-1 (thắng sau 3 ván đấu); thắng Daria Gavrilova (Australia), Tvestana Pironkova (Bulgaria) và Danille Collins (đàn em đồng hương), đều là ở giải đấu Yarra Valley Classic - tuy sau đó Serena đã "bị loại", nhưng là do cô tình nguyện rút lui trước trận đấu với Ashleigh Barty để giữ sức lực; còn bây giờ, đó là 3 trận thắng ở AO.

Serena cũng đang có phong độ rất cao và cô vừa giành trận thắng 90 tại AO.

Hướng đến một đối thủ "tượng đài - huyền thoại - thần tượng", lại có phong độ cực cao, "The Tiger" đánh giá:

"Đó chẳng những là một thách thức lớn, mà còn là thách thức khó nhằn, nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể chuẩn bị cho trận đấu của mình một cách tốt nhấ, kiểu như là chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý để thắng trận đấu này. Cô ấy là một đối thủ tuyệt vời, luôn là một thách thức lớn nếu đối đầu với kiểu tay vợt như là cô ấy. Nhưng tôi sẽ làm mọi cách để có được chiến thắng. Chúng ta đều ở đây chẳng phải vì thắng sao?".

Cô gái từng "lấy của" Osaka 1 ván đấu tại giải Mỹ mở rộng năm 2018 (và là người duy nhất làm được điều này với tay vợt sau đó đăng quang ngôi vô địch US Open đầu tay) nhớ lại:

"Lần đầu tiên khi tôi xem Serena thi đấu, tôi mới khoảng 13 tuổi thôi. Tôi nghĩ, tôi đã từng nói rằng: "Tôi muốn đánh bóng còn mạnh hơn cô ấy (Sabalenka nhoẻn cười khi nói về câu chuyện này). Tôi cũng không biết liệu có thông minh hay không, nhưng ở vào thời điểm đó, tôi đã suy nghĩ kiểu như là: "Chà, cô ấy thật là quyền uy. Tôi cũng muốn có quyền lực như vậy. Và tôi cũng muốn áp đảo, trấn áp hệ giải WTA Tour như những gì mà cô ấy đã làm!".

Tất nhiên, xét về thành tích Grand Slam, Sabalenka thua xa "đàn chị người Mỹ". Nếu như mà Serena đang săn tìm danh hiệu Grand Slam thứ 24, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Margaret Court, và hằng hà sa số lần lọt đến tứ kết của hệ giải đấu đình đám nhất làng quần vợt thế giới, Sabalenka chưa bao giờ vượt qua vòng 4.

Liệu ở trận đấu sắp tới đây, cô có đột phá kỷ lục của chính mình và qua đó, giúp khẳng định: "Serena đã hết thời!" (??).