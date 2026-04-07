Artemis II hoàn thành sứ mệnh lịch sử - bước đệm đưa nhân loại trở lại Mặt Trăng

Phan Hoàng/VTC News |

Chuyến bay Artemis II của NASA ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, từ kỷ lục khoảng cách xa nhất của con người đến những bước chuẩn bị cho sứ mệnh trở lại Mặt Trăng.

Sau hơn nửa thế kỷ kể từ nhiệm vụ Apollo, nhân loại một lần nữa tiến gần hơn tới mục tiêu quay trở lại Mặt Trăng. Sứ mệnh Artemis II của NASA vừa hoàn thành chuyến bay lướt qua Mặt Trăng với nhiều cột mốc lịch sử, đồng thời thiết lập loạt kỷ lục mới trong hành trình khám phá không gian của con người.

Bay xa nhất trong lịch sử du hành có người lái

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất của Artemis II là kỷ lục về khoảng cách. Trong hành trình bay qua Mặt Trăng, tàu vũ trụ Orion đã đưa phi hành đoàn tới khoảng cách 252.700 dặm (hơn 406.000 km) so với Trái Đất.

Con số này vượt qua kỷ lục trước đó do sứ mệnh Apollo 13 thiết lập năm 1970. Nhờ vậy, bốn phi hành gia trên Artemis II trở thành những người bay xa nhất khỏi hành tinh quê nhà trong lịch sử.

Kỷ lục này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn chứng minh năng lực của hệ thống tên lửa Space Launch System và tàu Orion trong việc vận hành an toàn ở khu vực không gian sâu - môi trường mà các sứ mệnh tương lai tới Mặt Trăng hoặc sao Hỏa sẽ phải đối mặt.

Chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt Trăng sau hơn 50 năm

Artemis II cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ con người quay trở lại khu vực lân cận Mặt Trăng. Kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng vào thập niên 1970, chưa từng có chuyến bay có người lái nào thực hiện hành trình tương tự.

Trong chuyến bay kéo dài khoảng 10 ngày, tàu Orion bay vòng quanh Mặt Trăng theo quỹ đạo “free-return” . Quỹ đạo này cho phép tàu sử dụng lực hấp dẫn của Mặt Trăng để tự động quay trở lại Trái Đất nếu không có sự cố lớn, giúp đảm bảo mức độ an toàn cao hơn cho phi hành đoàn.

Trong giai đoạn bay qua phía sau Mặt Trăng, tàu Orion cũng trải qua khoảng 40 phút mất liên lạc với Trái Đất - hiện tượng vốn được dự đoán trước vì tín hiệu vô tuyến bị che khuất bởi khối lượng khổng lồ của thiên thể này.

Nhiều cột mốc lịch sử của phi hành đoàn

Phi hành đoàn Artemis II cũng lập nên một số cột mốc đáng chú ý trong lịch sử du hành vũ trụ.

Victor J. Glover trở thành người da màu đầu tiên tham gia chuyến bay có người lái tới khu vực gần Mặt Trăng. Trong khi đó, Christina Koch là người phụ nữ đầu tiên thực hiện hành trình này.

Ngoài ra, Jeremy Hansen cũng trở thành công dân không phải người Mỹ đầu tiên bay tới khu vực Mặt Trăng, đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Những cột mốc này cho thấy chương trình Artemis không chỉ nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng mà còn hướng tới sự đa dạng và hợp tác toàn cầu trong các sứ mệnh khám phá vũ trụ.

Thu thập dữ liệu quan trọng cho các sứ mệnh tương lai

Ngoài việc lập kỷ lục, Artemis II còn đóng vai trò là chuyến bay thử nghiệm quan trọng trước khi con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng.

Trong suốt hành trình, phi hành đoàn đã thực hiện nhiều thử nghiệm liên quan đến hệ thống hỗ trợ sự sống, điều khiển tàu Orion, cũng như các quy trình vận hành trong không gian sâu. Các phi hành gia cũng ghi lại hàng nghìn bức ảnh về bề mặt Mặt Trăng, cung cấp thêm dữ liệu cho giới khoa học.

Những thông tin thu thập được từ Artemis II sẽ giúp NASA hoàn thiện công nghệ và quy trình cho các nhiệm vụ tiếp theo, đặc biệt là sứ mệnh Artemis III - kế hoạch đưa con người đặt chân trở lại Mặt Trăng trong những năm tới.

Với loạt kỷ lục mới và những dữ liệu quan trọng thu được, Artemis II được xem là bước đệm quan trọng cho giai đoạn mới của cuộc chinh phục không gian, nơi con người không chỉ quay lại Mặt Trăng mà còn hướng tới những mục tiêu xa hơn trong hệ Mặt Trời.

