Armenia mua hệ thống ‘sát thủ UAV’ của Iran

Hoàng Vân
|

Những bức ảnh xuất hiện trên mạng hôm 26/5 cho thấy Armenia đã mua một số hệ thống phòng không tầm ngắn Majid từ Iran.

Armenia mua một số hệ thống phòng không tầm ngắn Majid từ Iran.

Những bức ảnh này được chụp trong buổi diễn tập tại thủ đô Yerevan, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh Ngày Cộng hòa đầu tiên vào 28/5. Có thể thấy 4 hệ thống pháo binh trong các bức ảnh.

Tên lửa Majid được Iran giới thiệu lần đầu vào năm 2021, được thiết kế để tiêu diệt UAV, tên lửa hành trình, trực thăng và các mục tiêu cơ động thấp khác trong mọi điều kiện thời tiết.

Phiên bản của hệ thống dành cho Iran dựa trên xe bán tải Aras 2, trong khi phiên bản được giao cho Armenia dường như dựa trên mẫu xe Iveco Daily đang được bán trên thị trường.

Hệ thống này gồm một hệ thống định vị mục tiêu quang điện tử với tầm phát hiện lên đến 15km, cùng với 4 bệ phóng trang bị tên lửa AD-08.

Tên lửa AD-08 sử dụng đầu dò hồng ngoại hình ảnh với ngòi nổ cận kề. Nó có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm bắn tối đa 8km và độ cao lên đến 6km.

Ưu điểm chính của hệ thống này là nó hoàn toàn thụ động, nghĩa là không thể bị phát hiện bằng các phương tiện tình báo điện tử, không giống như các hệ thống phòng không sử dụng radar để phát hiện hoặc dẫn đường.

Theo nhiều báo cáo, hệ thống Majid đã thể hiện rất tốt trong cuộc chiến tranh Mỹ-Israel gần đây chống lại Iran.

Hệ thống này được ghi nhận đã bắn hạ hàng chục UAV chiến đấu của Mỹ và Israel, ngoài ra còn có tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác.

Trong vài năm gần đây, Armenia đã mua rất nhiều vũ khí, bao gồm một số hệ thống phòng không từ Ấn Độ và Pháp.

Các thỏa thuận mua bán vũ khí gần đây của Armenia có thể nhằm mục đích khôi phục sự cân bằng quân sự với Azerbaijan.

Tuy nhiên, với nguồn lực tài chính lớn hơn nhiều, Azerbaijan nhiều khả năng sẽ duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng.

Theo South Front
