Armenia bí mật mua UAV CH-4 Rainbow Trung Quốc để quyết đấu Azerbaijan

Lần đầu tiên Armenia trình diễn máy bay không người lái trinh sát - tấn công CH-4 Rainbow do Trung Quốc chế tạo, một thương vụ mua sắm chưa từng được công bố chính thức trước đây.

Những hình ảnh tương ứng đã được Bộ trưởng Quốc phòng nước này - ông Suren Papikyan đăng tải.

Hai máy bay không người lái CH-4 được trưng bày trong cuộc duyệt binh nhân Ngày Độc lập Armenia. Chúng được trang bị tên lửa không đối đất AR-1 và AR-2.

Được biết loại UAV nói trên đang được sử dụng trong quân đội các quốc gia như: Algeria, Congo, Pakistan, Ethiopia, Indonesia và Myanmar.

Sự xuất hiện của những máy bay không người lái như vậy trong kho vũ khí của Armenia có vẻ khá bất ngờ, đặc biệt là khi nước này hiện đang tập trung mua vũ khí từ Ấn Độ, châu Âu (chủ yếu là Pháp) và Mỹ.

Trước đó, đầu tháng 2, Armenia đã nhận được những chiếc máy bay không người lái trinh sát V-BAT đầu tiên từ Mỹ.

Nhìn chung, giới truyền thông không biết nhiều về máy bay không người lái này. Chúng có hai phiên bản chính - biến thể trinh sát A và phiên bản đa năng B. Cũng chưa rõ Armenia đã nhận được loại nào.

Theo một số nguồn tin, chiều dài thân máy bay không người lái là 8,5m và sải cánh ở mức 18m, tốc độ hành trình 330km/h, vận tốc tối đa lên đến 435km/h. Chiếc UAV này có thể mang theo tối đa 345kg thiết bị và vũ khí.

Tầm bay của chiếc CH-4 Rainbow là từ 3.500 đến 5.000km, phạm vi liên lạc thông qua hệ thống vệ tinh gần như không giới hạn và trạm kiểm soát mặt đất cung cấp khả năng điều khiển ở khoảng cách 150km.

Hệ thống vũ khí mà CH-4 sử dụng khá đa dạng, điển hình như tên lửa AR-1 và AR-2 có trọng lượng 20kg, mang đầu đạn xuyên giáp nặng 5kg, tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính với đầu dò laser bán chủ động ở giai đoạn cuối của chuyến bay. Tầm bắn tối đa của tên lửa lên đến 8km, ngoài ra còn có tên lửa chống tăng AKD-10 thuộc lớp không đối đất.

Kho vũ khí cũng bao gồm tên lửa dẫn đường BRM-1 90, bom lượn FT-7 nặng 130kg, bom FT-9/50 nặng 50kg và bom FT-10/25 nặng 25kg, cũng như các loại đạn dẫn đường chính xác GB-7/50 và GB-4/100.