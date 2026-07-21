Argentina thua nhưng Messi vẫn thắng ở một điều mà không ai làm được

Argentina khép lại hành trình World Cup 2026 bằng thất bại đầy tiếc nuối trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. Thế nhưng, với Lionel Messi, giải đấu này vẫn khép lại bằng một dấu ấn đặc biệt mà chưa một cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá có thể sánh kịp.

Thất bại không thể xóa mờ di sản của Messi

Khoảnh khắc trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc trên sân MetLife khép lại giấc mơ bảo vệ chức vô địch của Argentina. Messi lặng người, cúi đầu nhìn mặt cỏ, trong khi các cầu thủ Tây Ban Nha vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Đó chắc chắn không phải cái kết mà siêu sao 39 tuổi mong muốn. Chỉ một bàn thua trong hiệp phụ đã khiến Argentina đánh mất chiếc cúp vàng sau hơn bốn tuần thi đấu đầy cảm xúc.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn một trận đấu, World Cup 2026 vẫn là giải đấu khẳng định vị thế độc nhất vô nhị của Messi trong lịch sử bóng đá.

Ngay cả khi không thể nâng cao chiếc cúp vàng lần thứ hai liên tiếp, đội trưởng Argentina vẫn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở hai trận chung kết World Cup liên tiếp với tư cách nhà đương kim vô địch, sau khi đã đăng quang cùng Argentina vào năm 2022.

Messi khóc sau trận chung kết World Cup 2026.

Quan trọng hơn, Messi tiếp tục nối dài hàng loạt cột mốc mà chưa bất kỳ danh thủ nào chạm tới. Anh là cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup, người sở hữu số phút thi đấu nhiều nhất và cũng là một trong số rất ít cầu thủ ghi bàn ở nhiều kỳ World Cup khác nhau.

Điều đáng nói là ở tuổi mà phần lớn các ngôi sao đã giải nghệ hoặc lui về những giải đấu ít cạnh tranh, Messi vẫn đóng vai trò thủ lĩnh của Argentina. Anh dẫn dắt đội bóng vào tới trận đấu cuối cùng, ghi dấu ấn ở các vòng knock-out và tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một cầu thủ có thể tạo khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc xử lý.

Thất bại trong một trận chung kết không thể xóa đi những gì Messi đã tạo dựng suốt gần hai thập kỷ. Trái lại, nó càng khiến hành trình của anh trở nên đặc biệt hơn khi vẫn đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch thế giới ở tuổi 39.

Điều mà chưa cầu thủ nào có thể làm được

World Cup luôn là thước đo khắc nghiệt nhất của bóng đá. Rất nhiều huyền thoại từng vô địch một lần nhưng không thể trở lại đỉnh cao. Nhiều người khác thậm chí còn không có cơ hội góp mặt ở trận chung kết thêm lần nào.

Messi lại đi theo một con đường hoàn toàn khác.

Sau khi vô địch World Cup 2022, anh tiếp tục đưa Argentina vào trận chung kết năm 2026, đồng nghĩa với việc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vừa là đội trưởng, vừa là linh hồn của một đội tuyển lọt vào hai trận chung kết World Cup liên tiếp sau khi đã lên ngôi ở kỳ trước.

Không chỉ vậy, đây còn là kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp của Messi. Sáu lần góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trải dài từ một tài năng trẻ năm 2006 đến một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm năm 2026, là hành trình gần như không tưởng đối với bất kỳ cầu thủ nào.

Không thể bảo vệ chức vô địch, nhưng Messi đã để lại di sản khó phai nhòa ở đấu trường World Cup.

Điều đặc biệt hơn cả nằm ở sự bền bỉ. Trong suốt gần 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Messi luôn phải đối mặt với áp lực khổng lồ, từ những thất bại ở các trận chung kết Copa America, nỗi thất vọng tại World Cup 2014 cho đến khoảnh khắc bước lên đỉnh thế giới năm 2022. Và khi nhiều người tin rằng anh đã hoàn thành mọi mục tiêu, Messi vẫn tiếp tục chiến đấu để đưa Argentina trở lại trận đấu cuối cùng của World Cup.

Có thể chiếc cúp vàng lần này không thuộc về Argentina. Có thể người hâm mộ sẽ nhớ nhiều hơn đến khoảnh khắc Tây Ban Nha đăng quang. Nhưng lịch sử sẽ ghi nhận rằng World Cup 2026 vẫn chứng kiến Messi thiết lập thêm một cột mốc chưa từng có.

Những danh hiệu luôn có giá trị, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là thước đo duy nhất của sự vĩ đại. Với Messi, điều khiến anh khác biệt không chỉ là số lần vô địch, mà còn là khả năng duy trì đỉnh cao qua nhiều thế hệ đối thủ, nhiều chu kỳ World Cup và vô số thay đổi của bóng đá hiện đại.

Argentina có thể là đội thua trong trận chung kết. Nhưng nếu xét trên hành trình kéo dài suốt gần hai thập kỷ ở sân chơi World Cup, Messi vẫn là người chiến thắng theo cách mà cho đến nay, chưa một cầu thủ nào trong lịch sử có thể tái hiện.