Cựu HLV đội tuyển Anh cho rằng Argentina đang được trọng tài ưu ái tại World Cup 2026.

Trang talkSport mới đây đã đưa ra thống kê về số lần phạm lỗi cũng như số thẻ vàng của 8 đội tuyển lọt vào vòng tứ kết World Cup 2026. Trong đó, Na Uy là đội có trung bình số lần phạm lỗi/1 thẻ vàng cao nhất: 24. Đội bóng Bắc Âu mới nhận 2 thẻ vàng sau 48 lần phạm lỗi tính từ đầu giải.

Đội bóng có chỉ số này cao thứ hai chính là ĐKVĐ Argentina. Messi và đồng đội đã phạm 59 lần nhưng mới nhận tổng cộng 3 thẻ vàng, trung bình 19,7 lỗi/1 thẻ vàng.

Argentina trung bình chỉ nhận 1 thẻ vàng sau 19,7 pha phạm lỗi

Ở chiều ngược lại, thông số của tuyển Anh lên tới 7,7 - thấp nhất trong số 8 đội lọt vào tứ kết. Tam sư nhận 7 thẻ vàng chỉ sau 54 lần phạm lỗi. Họ cũng đã nhận 1 thẻ đỏ cho trường hợp Quansah tại trận đấu vòng 1/8 gặp Mexico. Hậu vệ này sẽ vắng mặt tại vòng tứ kết.

Đội tuyển Anh nhận nhiều thẻ vàng từ đầu giải

Cựu HLV đội tuyển Anh Sam Allardyce cho rằng có sự thiên vị từ các trọng tài dành cho đội tuyển Argentina tại World Cup 2026: "Tôi phát ngán với công tác trọng tài gần như từ đầu đến cuối giải đấu này rồi. Về tình huống Ai Cập bị từ chối bàn thắng, tôi không nghĩ đó là pha phạm lỗi đối với Lisandro Martinez. Trong những phút cuối, Salah bị giẫm vào chân trong vòng cấm địa của Argentina. Tôi nghĩ đó là một quả penalty.

Tôi là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, đã gắn bó với nghề này cả đời. Nhưng khi nhìn vào đó, tôi tự hỏi, và thốt lên: "Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?". Tôi cảm thấy không thoải mái với cách mọi việc đang diễn ra".

Tại vòng tứ kết, tuyển Anh chạm trán với Na Uy trong khi Argentina gặp Thụy Sĩ. Nếu cùng giành chiến thắng, Anh và Argentina sẽ so tài ở vòng bán kết World Cup 2026.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu SVĐ 10/7 03h00 Pháp vs Maroc Gillette Stadium 11/7 02h00 Tây Ban Nha vs Bỉ SoFi Stadium 12/7 04h00 Na Uy vs Anh Hard Rock Stadium 12/7 08h00 Argentina vs Thụy Sĩ Arrowhead Stadium



