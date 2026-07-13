Argentina có động thái lạ trước đại chiến Anh, Messi muốn mặc "chiếc áo của Maradona"

Trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina gặp tuyển Anh, Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã gửi một đề nghị đặc biệt lên FIFA.

Điều đáng chú ý là yêu cầu này không liên quan đến công tác tổ chức hay lịch thi đấu, mà xoay quanh màu áo thi đấu của Lionel Messi và các đồng đội.

Theo tiết lộ từ CaughtOffside, AFA muốn được FIFA cho phép Argentina sử dụng bộ áo sân khách màu xanh lam đậm trong cuộc đối đầu với tuyển Anh trên sân Mercedes-Benz (Atlanta). Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được FIFA đưa ra vào ngày 14/7, một ngày trước khi trận bán kết diễn ra.

Về mặt quy định, Anh được xác định là đội chủ nhà trên danh nghĩa ở trận bán kết nên sẽ ưu tiên mặc bộ trang phục truyền thống màu trắng. Điều đó khiến Argentina cần có sự chấp thuận từ FIFA nếu muốn ra sân với mẫu áo xanh thay vì bộ sọc trắng - xanh da trời quen thuộc, dù màu áo truyền thống của Argentina và Anh không tạo ra “sự xung đột” quá lớn.

Tuy nhiên, nhiều người tin rằng phía Argentina không chỉ đơn thuần quan tâm đến yếu tố màu sắc. Chiếc áo xanh đậm mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử bóng đá nước này, nhất là mỗi khi đối đầu tuyển Anh ở World Cup.

Đó chính là màu áo mà Diego Maradona cùng các đồng đội mặc trong trận tứ kết World Cup 1986 tại Mexico. Hôm ấy, huyền thoại người Argentina ghi hai bàn thắng đi vào lịch sử, gồm "Bàn tay của Chúa" và pha solo được FIFA bình chọn là "Bàn thắng thế kỷ", giúp Albiceleste đánh bại Anh 2-1 trên hành trình lên ngôi vô địch.

Tuyển Argentina đề xuất được mặc áo màu xanh lam trong trận gặp Anh. Đây cũng là màu áo khi Argentina gặp Joran ở vòng bảng.

Maradona cùng các đồng đội từng mặc áo xanh lam khi gặp Anh ở World Cup 1986.

Không chỉ vậy, Argentina cũng từng mặc những bộ trang phục có tông màu tối trong một số cuộc đối đầu đáng nhớ khác với Anh ở World Cup 1998, khiến không ít CĐV xem đây là "lá bùa may mắn". Chính vì vậy, việc AFA chủ động đề nghị FIFA được sử dụng áo xanh trước màn tái đấu năm 2026 nhanh chóng trở thành chủ đề gây chú ý.

Ở World Cup năm nay, Argentina mới chỉ mặc bộ áo sân khách (màu xanh đậm) một lần, trong chiến thắng 3-1 trước Jordan tại vòng bảng. Kết quả tích cực đó càng khiến nhiều người tin rằng HLV Lionel Scaloni và các học trò muốn tiếp tục gắn bó với bộ trang phục này ở trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu World Cup 2026.

Dẫu vậy, màu áo chỉ là một chi tiết nhỏ trước cuộc thư hùng được dự báo vô cùng căng thẳng. Màu áo không quyết định kết quả. Chiến thuật, thể lực và khả năng xử lý áp lực mới là yếu tố quan trọng hơn nhiều.

Cả Argentina và Anh đều phải trải qua 120 phút ở vòng tứ kết để giành vé vào bán kết, hứa hẹn tạo nên màn so tài cân bằng giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Nếu FIFA chấp thuận đề nghị của AFA, Lionel Messi cùng các đồng đội sẽ bước vào trận bán kết trong màu áo từng gắn liền với một trong những ký ức huy hoàng nhất của bóng đá Argentina. Dĩ nhiên, lịch sử không đảm bảo chiến thắng, nhưng trong bóng đá, những yếu tố tâm linh và niềm tin đôi khi vẫn có giá trị tinh thần rất lớn đối với các cầu thủ trước một trận đấu mang tính sống còn.

Với cá nhân Messi, đây sẽ lần đầu tiên anh chạm trán tuyển Anh trong khuôn khổ khi khoác áo ĐTQG. Trước giải năm nay, Messi từng 5 lần dự World Cup và thi đấu hàng trăm trận trong màu áo ĐTQG nhưng chưa từng đối đầu Tam Sư.