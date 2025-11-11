Aprilia ra mắt SR GT 400: 'Quái vật' xe tay ga sở hữu công suất lên đến 36 mã lực!

Giống như cái cách họ chinh phục đường đua MotoGP, Aprilia muốn làm điều tương tự trong thế giới xe tay ga: mang sức mạnh và cảm xúc tốc độ "mạnh mẽ" vào một chiếc xe tưởng chừng chỉ dành cho những chuyến đi làm hàng ngày.

SR GT 400 là minh chứng rõ ràng cho triết lý đó, đây là một chiếc xe tay ga mang trái tim của một chiếc mô tô thực thụ. Động cơ xi-lanh đơn dung tích 399cc, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất cực đại 36 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 37,7 Nm tại 5.700 vòng/phút, đủ để chiếc xe vọt từ 0-60 km/h chỉ trong 5 giây.

Với trọng lượng không tải 186 kg và hộp số vô cấp CVT mượt mà, SR GT 400 mang đến cảm giác lái mạnh mẽ, liền mạch và đầy phấn khích, điều mà hiếm chiếc xe tay ga nào có thể làm được.

Aprilia gọi SR GT 400 là "crossover scooter", tức một chiếc xe tay ga lai giữa tính thực dụng và khả năng chinh phục địa hình. Đó là hướng đi không mới, nhưng cách mà Aprilia thực hiện khiến nó trở nên đặc biệt.

Khung xe ống thép đôi dạng double-cradle cho độ cứng cao, vốn là cấu trúc quen thuộc trên các dòng sportbike kết hợp với phuộc trước hành trình ngược 41mm và giảm xóc đôi khí nén có thể điều chỉnh tải trước phía sau.

Hệ thống treo dài 120 mm ở cả hai đầu và khoảng sáng gầm 190 mm giúp SR GT 400 dễ dàng vượt qua ổ gà, đá dăm hay đường mấp mô, những điều mà xe tay ga truyền thống khó lòng làm được. Bộ lốp Mitas Enduro Trail (bánh trước 16 inch, bánh sau 14 inch) mang lại độ bám chắc chắn ngay cả trên mặt đường ướt hay sỏi đá.

Thiết kế đậm chất Aprilia: Góc cạnh, cơ bắp và hiệu năng

Về ngoại hình, SR GT 400 không giấu giếm nguồn cảm hứng từ xe đua và xe adventure của hãng. Phần đầu xe nổi bật với đèn pha LED ba cụm, tạo hình sắc sảo như trên dòng RS sportbike, trong khi đuôi xe lấy cảm hứng từ mẫu Tuareg 660 với cụm biển số nổi và chắn bùn gắn cao kiểu địa hình.

Kính chắn gió điều chỉnh 5 cấp độ, các khe gió hai bên hông điêu khắc mạnh mẽ và ốp thân vát gân khiến SR GT 400 trông như một chiếc mô tô adventure thu nhỏ.

Chiều cao yên 820 mm vừa đủ cho tư thế lái thoải mái, kết hợp sàn để chân rộng giúp người lái có thể thay đổi tư thế khi đi xa. Bình xăng 12 lít cho phạm vi di chuyển hơn 300 km, giúp xe phù hợp cả cho những chuyến du lịch đường dài.

Aprilia còn chú trọng đến tiện ích người dùng: xe được trang bị hệ thống khởi động không cần chìa khóa, tìm xe thông minh, cổng sạc USB-C và hộc chứa đồ dưới yên đủ để chứa mũ bảo hiểm trùm đầu – điều không phải xe tay ga nào trong phân khúc 400cc cũng làm được.

Không chỉ mạnh về cơ học, SR GT 400 còn sở hữu nền tảng công nghệ ấn tượng. Cụm đồng hồ TFT màu 5 inch kết nối với hệ thống Aprilia MIA, cho phép đồng bộ smartphone để nghe nhạc, gọi điện, định vị GPS và thậm chí ra lệnh bằng giọng nói.

Về an toàn, xe được trang bị ABS hai kênh Bosch cùng kiểm soát lực kéo ATC có thể tùy chỉnh hai cấp độ hoặc tắt hoàn toàn, cho phép người lái tự do trải nghiệm theo phong cách cá nhân – từ an toàn tuyệt đối đến mạo hiểm có kiểm soát. Đây là chi tiết khiến SR GT 400 khác biệt rõ rệt với các đối thủ cùng phân khúc.

So kè trực diện với Honda ADV 350

Đối thủ lớn nhất mà SR GT 400 sẽ phải đối mặt là Honda ADV 350, mẫu xe tay ga phân khối lớn đang rất được ưa chuộng tại châu Á. ADV 350 sử dụng động cơ 330cc công suất 29 mã lực và mô-men xoắn 32,4 Nm, nặng 186 kg.

Trong khi đó, SR GT 400 mạnh hơn đáng kể với 36 mã lực và 37,7 Nm, cùng khả năng tăng tốc và hành trình treo vượt trội. Sự chênh lệch này khiến chiếc tay ga mới của Aprilia trở thành "kẻ săn mồi" thực thụ trong phân khúc.

Aprilia tung ra nhiều tùy chọn màu sắc cho SR GT 400 gồm Đen Rugged, Xám Boulder, Xám Dusty và Rally Replica - phiên bản lấy cảm hứng từ xe đua Tuareg 660 Rally, trang bị tiêu chuẩn tay lái sưởi, bảo vệ tay lái và gói kết nối MIA đầy đủ. Từng chi tiết trên xe đều thể hiện phong cách Ý đặc trưng, nơi thiết kế và cảm xúc lái luôn song hành.

Aprilia chưa công bố giá bán chính thức, nhưng giới thạo tin dự đoán SR GT 400 sẽ có mức giá thấp hơn phân khúc xe thể thao tầm trung như Tuono 660, nghĩa là không hề rẻ nhưng hoàn toàn xứng đáng với giá trị mà nó mang lại.

Bởi SR GT 400 không chỉ là một chiếc tay ga. Nó là sự pha trộn hoàn hảo giữa mô tô thể thao, xe adventure và tính tiện lợi của scooter đô thị. Trong khi nhiều mẫu xe tay ga khác hướng đến sự nhẹ nhàng và tiết kiệm, Aprilia lại chọn con đường khác, đưa sự phấn khích và cá tính vào từng vòng tua máy.

Nếu mục tiêu của Aprilia là thống trị phân khúc maxi-scooter, thì SR GT 400 chính là "phát súng mở màn" đầy táo bạo. Một chiếc xe tay ga không chỉ để đi làm mà để tận hưởng cảm giác lái, tiếng gầm động cơ và tinh thần đua xe Ý trên mọi cung đường.