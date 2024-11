Hôm nay, Apple đã ra mắt chương trình dịch vụ sửa chữa mới cho các mẫu iPhone 14 Plus, trong đó một “tỷ lệ rất nhỏ” thiết bị có thể gặp lỗi không hiển thị xem trước từ camera sau. Đây là chương trình dịch vụ iPhone đầu tiên sau vài năm, lần gần đây nhất là vào năm 2021 khi một số mẫu iPhone 12 gặp vấn đề với loa tai nghe.

Chương trình dịch vụ này áp dụng cho các mẫu iPhone 14 Plus được bán từ ngày 10/4/2023 đến ngày 28/4/2024 – có khả năng ảnh hưởng đến các thiết bị iPhone 14 Plus được bán trong khoảng 1 năm. Mẫu iPhone 14 Plus được ra mắt vào tháng 9/2022, vì vậy vấn đề này chỉ xuất hiện sau đó.

Bạn có thể kiểm tra xem iPhone 14 Plus của mình có bị ảnh hưởng hay không bằng cách nhập số sê-ri trên trang web của Apple. Nếu bị ảnh hưởng, Apple sẽ sửa chữa miễn phí cho bạn, với điều kiện là iPhone của bạn không có hư hỏng nào khác.

Apple tuyên bố rằng chương trình này bao gồm các mẫu iPhone 14 Plus đủ điều kiện trong vòng 3 năm kể từ ngày mua ban đầu. Ngoài ra, nếu bạn đã trả phí để sửa chữa iPhone 14 Plus cho lỗi này, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền. Nếu iPhone của bạn cần được sửa chữa, Apple sẽ “xác minh” rằng thiết bị đủ điều kiện.

Cuối cùng, vấn đề này chỉ ảnh hưởng đến các mẫu iPhone 14 Plus bán ra trong khoảng thời gian đã đề cập. Nếu bạn sở hữu iPhone 14, iPhone 14 Pro, hoặc iPhone 14 Pro Max, bạn sẽ không thể tham gia chương trình dịch vụ này.