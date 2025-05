Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là dịp để người Việt ở khắp mọi miền nhìn lại hành trình dựng xây Tổ quốc, mà còn là thời điểm để tôn vinh những giá trị Việt trên mọi lĩnh vực – từ lịch sử, văn hóa, đến công nghệ và sáng tạo.

Hòa chung tinh thần tự hào ấy, Apple bất ngờ có một động thái đặc biệt: Giới thiệu loạt nhà phát triển ứng dụng và trò chơi Việt Nam trên App Store, trải dài từ Bắc chí Nam, như một cách ghi nhận sức sáng tạo không biên giới của người Việt trong kỷ nguyên số.

Miền Bắc: Nơi truyền thống hòa nhịp cùng công nghệ

Với bề dày văn hóa ngàn năm, miền Bắc không chỉ nổi tiếng với danh thắng và món phở trứ danh, mà còn là nơi sản sinh ra nhiều nhà phát triển trẻ tài năng.

Miền Bắc

Đơn cử như đội ngũ SilverAI tại Hà Nội với ứng dụng SnapEdit – công cụ chỉnh sửa ảnh sử dụng AI cho phép người dùng xóa vật thể, thay nền ảnh chỉ trong vài giây. Ứng dụng của đội ngũ SilverAI đã lọt top nhiều bảng xếp hạng toàn cầu và thu hút hàng triệu lượt tải về. Trong khi đó, Ứng dụng Habitify, được phát triển bởi Unstatic, thu hút đông đảo người dùng toàn cầu nhờ khả năng hỗ trợ xây dựng lối sống hiệu quả.

"Ở mảng trò chơi, studio độc lập ONDI liên tục tạo dấu ấn với những tựa game lấy bối cảnh thần thoại giả tưởng, trong đó có trò chơi nhập vai roguelike Hero Blitz đầy lôi cuốn", Apple đề cập trên App Store. "Còn nếu bạn thích nhịp độ chậm rãi hơn, thì đừng bỏ qua những thử thách trí tuệ hóc búa trong trò chơi giải đố 3D Screwdom của nhà iKame."

Miền Trung: Gió Lào thổi bùng sáng tạo

Từ dải đất miền Trung đầy nắng gió, không ít gương mặt đã vươn tầm thế giới nhờ các sản phẩm đậm chất cá nhân và đầy cảm hứng. Nguyễn Quốc Huy, nhà phát triển người Quảng Bình hiện sống tại Đà Nẵng, chính là tác giả của CollaNote – ứng dụng ghi chú và học tập được cộng đồng sinh viên, học sinh toàn cầu yêu thích. CollaNote hỗ trợ cả viết tay, gõ phím, dùng flashcard và thậm chí ghi âm, giúp người dùng tổ chức cuộc sống và học tập hiệu quả.

Miền Trung

Cũng không thể không nhắc đến ELSA Speak – ứng dụng luyện phát âm tiếng Anh sử dụng AI, đồng sáng lập bởi Văn Đinh Hồng Vũ, một người con của Nha Trang. Với công nghệ nhận diện giọng nói thông minh, ELSA đã trở thành bạn đồng hành của hàng chục triệu người học tiếng Anh khắp thế giới.

Từ Quảng Ngãi, Pixel/2D Artist Trần Tuấn Hiệp cùng người bạn Phạm Duy Phúc còn mang đến thế giới trò chơi DreamChaser – game chạy vô tận lấy cảm hứng từ lịch sử và mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Với việc tái hiện hình ảnh những danh lam thắng cảnh, trang phục... nổi tiếng của Việt Nam, DreamChaser khéo léo lồng ghép văn hóa Việt vào một hành trình giải trí đầy hấp dẫn.

Miền Nam: Sôi động, gần gũi và kết nối

Miền Nam trù phú không chỉ là vùng đất của những xe bánh mì tấp nập mà còn là nơi sản sinh ra loạt sản phẩm công nghệ gần gũi với người Việt. Điển hình là BusMap – ứng dụng hỗ trợ tra cứu tuyến xe buýt tại các thành phố lớn do Lê Yên Thanh (An Giang) phát triển. Giờ đây, BusMap không chỉ phục vụ người dùng Việt mà còn hoạt động ở Thái Lan, Malaysia, trở thành ví dụ điển hình cho sản phẩm công nghệ “made in Vietnam” vươn ra khu vực.

Miền Nam

Một dấu ấn khác đến từ Tiền Giang – nơi đôi bạn Nguyễn Chấn Nam và Võ Nguyễn Minh Thông cùng phát triển trò chơi Trở Về Tuổi Thơ. Game mang đến những trải nghiệm gợi nhớ về tuổi thơ vùng quê Việt: những buổi trưa đá banh, con đường làng rợp bóng cây, tiếng ve mùa hè… Mộc mạc, dung dị nhưng chạm đến trái tim của cả những game thủ nước ngoài.