Apple tìm ra lỗi khiến iPhone 15 Pro mới tinh bị quá nóng

Một người dùng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) chia sẻ hình ảnh lúc anh đo nhiệt độ của chiếc iPhone 15 Pro Max là 103,8 độ F, tức 39,8 độ C. Ảnh: X

Mặc dù mới chỉ ra mắt được ít ngày, nhưng những chiếc iPhone 15, 15 Pro và Pro Max của Apple đã gặp phải hiện tượng nóng lên. Ngày 30/9, Apple đã đưa ra lời giải thích cho vấn đề trên là do thiết bị hoạt động quá tải để thiết lập và khôi phục dữ liệu của người dùng, cũng như do lỗi của phần mềm iOS 17 mới và do một số ứng dụng của bên thứ ba làm quá tải hệ thống.



Hãng công nghệ trên thông báo: “Thiết bị có thể nóng lên trong vài ngày đầu tiên sau khi thiết lập hoặc khôi phục do hoạt động nền tăng lên”. Ngoài ra, hãng này cũng tìm thấy một lỗi trong hệ điều hành iOS 17 gây ảnh hưởng đến một số người dùng. Apple tuyên bố sẽ khắc phục lỗi trên trong bản cập nhật tiếp theo.

Tập đoàn “Quả táo cắn dở” cũng đang làm việc với các nhà phát triển đằng sau một số ứng dụng khiến iPhone bị sinh nhiệt để phát hành bản sửa lỗi. Một phát ngôn viên cho biết các ứng dụng như mạng xã hội Instagram, ứng dụng gọi xe Uber Technologies và trò chơi điện tử Asphalt 9 đã khiến điện thoại trở nên nóng hơn bình thường.

Apple cho biết Instagram đã khắc phục sự cố của ứng dụng này vào ngày 27/9.

Dòng sản phẩm cao cấp mới nhất của Apple được trang bị khung titan cũng như chip xử lý A17 Pro với thành phần đồ họa nâng cao để cải thiện trải nghiệm chơi game.

Một số nhà nghiên cứu cho biết những thay đổi phần cứng đó có thể đã góp phần gây ra hiện tượng quá nhiệt.

Tuy nhiên, Apple đã phủ nhận về việc vấn đề này liên quan đến phần cứng của dòng iPhone 15 Pro. Hãng khẳng định thiết kế mới giúp cải thiện tính năng tản nhiệt hơn so với các thiết bị khung thép không gỉ trước đây.

Apple cũng cho biết vấn đề này không ảnh hưởng đến an toàn cũng như hiệu suất của iPhone về lâu dài.

Họ nói thêm rằng sạc USB-C, tiêu chuẩn mới đi kèm với các mẫu máy mới nhất, cũng không phải là nguyên nhân gây ra vấn đề.

Tuy nhiên, họ nói rằng việc sử dụng bộ sạc lớn trên 20 watt có thể khiến iPhone tạm thời nóng hơn bình thường.

Những ngày gần đây, hàng trăm người dùng đã phàn nàn trên mạng xã hội và với bộ phận hỗ trợ của Apple rằng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max mới bị nóng bất thường khi chạm vào.

Một số người dùng thậm chí còn đăng ảnh nhiệt kế trên iPhone của họ hiện thị kết quả trên 38 độ C.