Apple sử dụng lại tên gọi "Plus" cho iPhone 14?

Theo nhiều nguồn tin, Apple đang có kế hoạch thay đổi dòng sản phẩm iPhone năm 2022. Phiên bản iPhone mini 5.4 inch sẽ bị khai tử và thay vào đó là mẫu iPhone 6.7 inch, được cho là sẽ có tên “iPhone 14 Pro Max”. Tuy nhiên, một hình ảnh rò rỉ cho thấy Apple có khả năng sẽ mang trở lại một cái tên quen thuộc trên iPhone mới.

Năm nay, mọi nguồn tin đều cho là Apple sẽ ra mắt iPhone 14 6.1 inch, iPhone 14 Max 6.7 inch, iPhone 14 Pro 6.1 inch và iPhone Pro Max 6.7 inch, nhưng tin đồn mới nhất lại cho thấy rằng Apple sẽ sử dụng tên "Plus" cho iPhone 14 6.7 inch cấp thấp, thay vì "Max".

Tên của mẫu các iPhone này được đánh dấu cho từng ốp lưng rò rỉ trên mạng xã hội Weibo.

Quay trở lại việc sử dụng tên iPhone Plus có thể giúp Apple giải quyết sự nhầm lẫn về tên gọi. Những người không rành smartphone có thể nhầm iPhone 14 Max là cùng cấp với iPhone 14 Pro Max, vì "Max" nghe có vẻ như tượng trưng cho thứ cao cấp nhất. Apple lần đầu sử dụng cái tên "Plus" là trên iPhone 6 Plus, ra mắt năm 2014 và là cuối là iPhone 8 Plus năm 2017.

Theo các nguồn tin, Apple sẽ làm nổi bật sự khác biệt giữa các mẫu Pro đắt tiền và các mẫu không Pro rẻ tiền hơn. Ví dụ: các mẫu không Pro sẽ sử dụng lại chipset A15 Bionic của iPhone 13 series trong khi iPhone 14 Pro sẽ dùng A16 Bionic mới. Đầu tuần này, nhà phân tích Ming-Chi Kuo còn cho biết đây sẽ là kế hoạch từ nay về sau của Apple, không chỉ áp dụng riêng với dòng iPhone 14.

Các mẫu Pro cũng có màn hình ProMotion với tốc độ làm mới 120Hz và thiết lập ba camera với ống kính tele. iPhone 14 Pro Max thậm chí có thể có viền mỏng hơn 20%. Các mẫu Pro cũng được cho là sẽ có camera trước dạng đục lỗ hình chữ “i” nằm ngang, trong khi hai phiên bản cấp thấp chỉ có camera tai thỏ như cũ. Với sự phân biệt “đẳng cấp” rõ ràng, nhiều người dùng sẽ chi tiền cho các mẫu máy cao cấp hơn, mang lại doanh thu cao hơn cho Apple.

