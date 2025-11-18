HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Apple sẽ ra mắt iPhone tới 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ 2026

M.Đức |

Người dùng sẽ có iPhone mới để "hóng" vào mùa Xuân và mùa Thu hàng năm!

Apple sẽ ra mắt iPhone tới 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ 2026- Ảnh 1.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang lên kế hoạch táo bạo cho dòng iPhone 18: tách lịch ra mắt thành hai giai đoạn khác nhau. Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được giới thiệu vào mùa thu năm 2026, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn sẽ lùi sang mùa xuân năm 2027. Đây được xem là bước đi nhằm giảm áp lực cho sự kiện mùa thu vốn thường phải gánh quá nhiều sản phẩm chủ lực.

Apple sẽ ra mắt iPhone tới 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ 2026- Ảnh 2.

Nếu theo đúng lộ trình dự kiến, sự kiện mùa thu năm sau của Apple sẽ là sân khấu của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng các thế hệ Apple Watch và Mac mới. Trong khi đó, đến mùa xuân năm 2027, Apple sẽ trình làng iPhone 18 bản tiêu chuẩn, phiên bản kế nhiệm của iPhone 16e dưới tên gọi iPhone 18e, và một model khác được coi là người kế nhiệm của iPhone Air.

Việc chia giai đoạn công bố sản phẩm được nhận định là giúp Apple linh hoạt hơn trong vận hành, đồng thời giảm tải cho dây chuyền sản xuất. Thay vì dồn toàn bộ trọng trách vào sự kiện mùa thu, hãng công nghệ Mỹ có thể phân bổ hợp lý hơn theo từng chu kỳ.

Apple sẽ ra mắt iPhone tới 2 lần mỗi năm, bắt đầu từ 2026- Ảnh 3.

Đối với dòng iPhone Air, nguồn tin cho biết Apple đang dùng thiết bị này như nền tảng thử nghiệm phần cứng cho mẫu iPhone gập sắp ra mắt, khi cả hai được cho là chia sẻ cấu trúc thiết kế tương đồng. Một số báo cáo trước đó cũng đề cập việc iPhone Air sẽ không được trang bị camera thứ hai do Apple đánh giá ống kính góc siêu rộng không phải là tính năng được nhiều người dùng ưu tiên.

