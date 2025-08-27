Apple đã chính thức ấn định ngày ra mắt iPhone 17 cùng loạt sản phẩm mới, đánh dấu cột mốc công nghệ được mong đợi nhất trong năm. Thư mời vừa được gửi đến giới truyền thông với tagline “Sẽ mêêêê”, đi kèm logo Apple phát sáng cùng hiệu ứng màu sắc rực rỡ, càng làm cộng đồng công nghệ thêm háo hức.

Ngày ra mắt iPhone 17 đã được ấn định

iPhone 17 là nhân vật chính của sự kiện lần này. Với sự xuất hiện của bốn mẫu iPhone mới, Apple được cho là sẽ ngừng bán ba mẫu iPhone trong danh mục hiện tại. Đầu năm nay, Apple đã thay thế chiếc iPhone SE lỗi thời bằng mẫu iPhone 16e hiện đại hơn. Hiện tại, dòng iPhone cơ bản này của Apple được dự kiến sẽ có bản cập nhật hàng năm, vì vậy nó sẽ không bị ngừng bán.

Tuy nhiên, ngay sau khi sự kiện ra mắt iPhone 17 kết thúc, Apple rất có thể sẽ ngừng bán iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Các nhà bán lẻ khác có thể sẽ tiếp tục kinh doanh hai mẫu này, nhưng các cửa hàng chính thức của Apple được dự báo sẽ ngừng bán.

Có 4 mẫu iPhone sẽ bị Apple "khai tử" sau khi iPhone 17 ra mắt

Dự kiến, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ được giữ lại trong danh mục sản phẩm, với mức giá giảm 100 USD so với hiện tại. Trong khi đó, iPhone 17 và iPhone 17 Air sẽ chiếm giữ các vị trí mới.

Đối với phiên bản Pro, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max cũng sẽ không còn được Apple kinh doanh. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ thay thế vị trí của chúng. Khác với việc giảm giá các phiên bản Pro của năm trước, Apple sẽ ngừng bán chúng hoàn toàn.

Tóm lại, dự kiến có bốn mẫu iPhone sẽ bị ngừng bán sau sự kiện:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Danh mục sản phẩm iPhone mới có thể sẽ như sau:

iPhone 16e: từ 599 USD

iPhone 16: từ 699 USD

iPhone 16 Plus: từ 799 USD

iPhone 17: từ 799 USD

iPhone 17 Air: từ 949 USD

iPhone 17 Pro: từ 1049 USD

iPhone 17 Pro Max: từ 1199 USD

Mức giá dự đoán này đã tính đến tin đồn rằng iPhone 17 Pro sẽ có dung lượng lưu trữ gấp đôi và tăng giá 50 USD, cũng như việc iPhone 17 Air sẽ có giá cao hơn 50 USD so với iPhone 16 Plus.

2 mẫu Apple Watch cũng sắp được thay thế trên kệ hàng của Apple

Ngoài bốn mẫu iPhone kể trên, dự kiến sẽ có thêm ba sản phẩm khác bị ngừng bán vào tháng tới, bao gồm: Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 và có thể cả AirPods Pro 2.

Apple luôn thay thế các thế hệ đồng hồ Series của mình, và Apple Watch Ultra 2 cũng đã ra mắt được hai năm. AirPods Pro 2 đã thay thế cho AirPods Pro, nhưng trước đây AirPods 2 và AirPods 3 từng được bán song song cho đến khi hai mẫu AirPods 4 ra mắt. Một trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra là nếu AirPods Pro 3 có giá cao hơn, AirPods Pro 2 có thể sẽ được giữ lại với mức giá cũ hoặc thấp hơn.

Về Apple Watch SE (thế hệ thứ 2), dù đã đến tuổi bị thay thế nhưng hiện chưa có nhiều thông tin về dòng sản phẩm này.

Hiện tại, có thể dự đoán một cách hợp lý rằng Apple sẽ ngừng bán bốn mẫu iPhone, hai mẫu Apple Watch và một mẫu AirPods.