Apple sắp sản xuất các thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam?

Tờ Business Times (BT) mới đây đưa tin kế hoạch mở rộng sản xuất của Apple tại Việt Nam là một động thái chiến lược được xác nhận rõ ràng, đánh dấu sự chuyển mình sâu sắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu của gã khổng lồ công nghệ.

Đặc biệt, việc Apple chọn Việt Nam làm nơi lắp ráp cuối cùng cho danh mục sản phẩm hoàn toàn mới bao gồm Home Hub (màn hình điều khiển gia đình), camera an ninh trong nhà, và đặc biệt là robot để bàn tiên tiến thể hiện một sự phá vỡ truyền thống xây dựng chuỗi cung ứng tại Châu Á hàng thập kỷ.

Khi Apple quyết định đưa dây chuyền sản xuất dòng thiết bị nhà thông minh thế hệ mới sang Việt Nam, đó không chỉ là một động thái dịch chuyển công nghiệp đơn thuần. Đó là bước đi mang tính chiến lược trong hành trình dài của tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã bị giằng co giữa hiệu quả sản xuất, căng thẳng địa chính trị và áp lực đa dạng hóa.

Cứ điểm chiến lược mới

Theo các nguồn tin từ BT, hãng Apple dự kiến sản xuất ba thiết bị hoàn toàn mới tại Việt Nam: một màn hình trung tâm điều khiển nhà thông minh, camera an ninh trong nhà và robot để bàn có khả năng di chuyển. Đó là nhóm sản phẩm mở đầu cho tham vọng của Apple trong lĩnh vực smart home, nơi Amazon và Google đã đi trước nhiều năm.

Các thiết bị sẽ được lắp ráp, kiểm thử và đóng gói ngay tại Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên Apple đưa toàn bộ một dòng sản phẩm hoàn toàn mới ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc ngay từ giai đoạn đầu.

Việc sản xuất tại Việt Nam giúp Apple đạt được hai mục tiêu: giảm rủi ro địa chính trị và mở rộng năng lực sản xuất bên cạnh chuỗi cung ứng truyền thống. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc “cắt đứt” chuỗi cung ứng Trung Quốc khi nhiều linh kiện quan trọng như chip xử lý, module màn hình hay cảm biến vẫn được nhập từ các nhà máy ở Thâm Quyến hoặc Quảng Đông.

Dòng sản phẩm đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2026 là một màn hình 7 inch hoạt động như “trái tim” của ngôi nhà thông minh, nơi người dùng có thể điều khiển ánh sáng, âm nhạc, liên lạc hoặc ra lệnh cho các thiết bị khác thông qua Siri.

Phía Apple kỳ vọng phiên bản Siri thế hệ mới, được tăng cường khả năng AI tương tự các chatbot như ChatGPT, sẽ biến trung tâm này thành “bộ não” kết nối toàn bộ hệ sinh thái Apple trong không gian gia đình.

Kế tiếp sẽ là camera an ninh trong nhà và robot để bàn, thiết bị có thể xoay chuyển màn hình theo hướng người dùng, thậm chí di chuyển nhẹ trong không gian làm việc. Dự án này được cho là thừa hưởng một phần công nghệ từ chương trình xe tự lái từng bị Apple hủy bỏ.

Tham vọng nhất là robot để bàn có cánh tay điều khiển, dự kiến ra mắt năm 2027. Sản phẩm này, tích hợp màn hình 9 inch và các động cơ tinh vi, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Apple đang khai thác chuyên môn từ dự án xe tự lái đã bị hủy bỏ để ứng dụng vào công nghệ robot tiêu dùng. Việc giao phó việc lắp ráp sản phẩm phức tạp này cho Việt Nam nhấn mạnh sự tin tưởng ngày càng tăng vào hệ sinh thái sản xuất địa phương.

Tuy nhiên, chính sự phức tạp về kỹ thuật, đặc biệt ở hệ thống motor và AI nhận diện hành vi khiến việc hoàn thiện sản phẩm gặp nhiều thách thức.

Mắt xích chiến lược

Đối với Việt Nam, sự hiện diện ngày càng lớn của Apple mang ý nghĩa vượt xa những con số về kim ngạch xuất khẩu. Việc BYD, Luxshare và Foxconn đồng loạt mở rộng nhà máy sản xuất thiết bị Apple tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Nghệ An đang biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất điện tử tầm khu vực.

Theo các chuyên gia chuỗi cung ứng, Apple đang giúp “nâng cấp” vị thế của Việt Nam từ công xưởng lắp ráp chi phí thấp lên nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị, nơi đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tự động hóa và bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt. Cùng với đó là cơ hội chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư và thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Một thách thức nữa là Apple cũng đang phải tìm cách giảm chi phí để đưa giá bán thiết bị nhà thông minh xuống mức cạnh tranh hơn so với Amazon Echo hay Google Nest Hub.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng lộ trình, đến năm 2027, những sản phẩm “Made in Vietnam for Apple” có thể hiện diện tại hàng triệu ngôi nhà trên thế giới. Điều này không chỉ đánh dấu cột mốc sản xuất mới của Apple, mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch âm thầm nhưng sâu sắc trong bản đồ công nghiệp toàn cầu.

*Nguồn: BT, Fortune, BI