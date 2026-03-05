Apple ra mắt MacBook Neo giá rẻ chỉ 16,49 triệu đồng: Dùng chip iPhone, màn hình 13 inch, pin 16 giờ

Apple chính thức công bố MacBook Neo, dòng laptop hoàn toàn mới được thiết kế nhằm mang trải nghiệm Mac đến với nhiều người dùng hơn nhờ mức giá thấp nhất trong lịch sử MacBook. Máy có thiết kế nhôm nguyên khối bền bỉ, bốn màu gồm blush, indigo, silver và citrus.

MacBook Neo trang bị màn hình Liquid Retina 13 inch với độ phân giải 2408 x 1506 pixel, độ sáng 500 nit và hỗ trợ 1 tỷ màu. Theo Apple, màn hình này mang lại hình ảnh sắc nét và sống động, đồng thời có lớp phủ chống phản xạ giúp sử dụng thoải mái trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Thiết bị sử dụng chip A18 Pro, cho phép xử lý nhanh các tác vụ thường ngày như duyệt web, soạn thảo tài liệu, xem video, chỉnh sửa ảnh hay chạy các ứng dụng AI. Apple cho biết MacBook Neo nhanh hơn tới 50% trong các tác vụ phổ biến so với mẫu laptop PC bán chạy dùng Intel Core Ultra 5. Với các tác vụ AI chạy trực tiếp trên thiết bị, hiệu năng có thể nhanh hơn tới 3 lần, trong khi chỉnh sửa ảnh nhanh hơn tới 2 lần.

Chip A18 Pro tích hợp GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi, hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence như tóm tắt ghi chú, chỉnh sửa ảnh bằng công cụ Clean Up hoặc xử lý các tác vụ AI khác ngay trên thiết bị. MacBook Neo cũng sử dụng thiết kế không quạt, giúp máy hoạt động hoàn toàn yên tĩnh.

Thời lượng pin đạt tối đa 16 giờ nhờ hiệu suất năng lượng của Apple silicon, cho phép người dùng làm việc hoặc giải trí cả ngày mà không cần sạc. Máy cũng được trang bị camera FaceTime HD 1080p, hệ thống hai micro với beamforming giảm tiếng ồn và loa kép hướng cạnh hỗ trợ Spatial Audio và Dolby Atmos.

MacBook Neo tích hợp Magic Keyboard với hành trình phím tối ưu cho việc gõ chính xác và thoải mái. Trackpad Multi-Touch kích thước lớn hỗ trợ các cử chỉ điều khiển quen thuộc trên macOS. Phiên bản cao hơn hỗ trợ Touch ID để đăng nhập và xác thực thanh toán bằng Apple Pay.

Về kết nối, thiết bị có hai cổng USB-C dùng cho sạc hoặc kết nối phụ kiện, hỗ trợ xuất màn hình ngoài. Máy cũng có jack tai nghe 3,5 mm, Wi-Fi 6E và Bluetooth 6.

MacBook Neo chạy macOS Tahoe với các ứng dụng tích hợp như Safari, Messages, Photos và FaceTime. Hệ điều hành này cũng tích hợp Apple Intelligence, hỗ trợ các tính năng như Writing Tools, Live Translation và tự động hóa thông minh. Người dùng iPhone có thể tận dụng các tính năng Continuity như Handoff, Universal Clipboard hoặc iPhone Mirroring để làm việc liền mạch giữa hai thiết bị.

Apple cho biết MacBook Neo là mẫu MacBook có lượng vật liệu tái chế cao nhất của hãng, với 60% thành phần tái chế, bao gồm 90% nhôm tái chế trong khung máy và 100% cobalt tái chế trong pin. Bao bì được làm hoàn toàn từ sợi giấy và có thể tái chế.

Tại Việt Nam, MacBook Neo bản 256 GB với Magic Keyboard có giá từ 16.499.000 đồng hoặc 672.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Phiên bản 512 GB với Magic Keyboard và Touch ID có giá từ 18.999.000 đồng hoặc 774.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng.

Với mức giá từ 16,499 triệu đồng, MacBook Neo được định vị cho sinh viên, người dùng mới chuyển sang Mac hoặc những người cần một laptop mỏng nhẹ, pin lâu cho các tác vụ cơ bản hàng ngày.