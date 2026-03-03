Apple ra mắt iPhone 17e giá từ 17,99 triệu đồng: Chip A19, camera 48 MP, bộ nhớ khởi điểm 256 GB

Apple vừa chính thức giới thiệu iPhone 17e, phiên bản có mức giá dễ tiếp cận nhất trong dòng iPhone 17. Sản phẩm được định vị là lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, camera, độ bền và dung lượng lưu trữ khi trang bị sẵn 256 GB bộ nhớ trong, gấp đôi thế hệ trước nhưng giữ nguyên mức giá khởi điểm.

Tại Việt Nam, iPhone 17e cho đặt trước từ 21 giờ 15 phút ngày 4 tháng 3 và mở bán từ ngày 11 tháng 3. Giá khởi điểm từ 17.999.000 đồng hoặc 733.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Mỗi khách hàng được mua tối đa sáu máy.

iPhone 17e sử dụng chip A19 sản xuất trên tiến trình 3 nanomet với CPU 6 lõi và GPU 4 lõi tích hợp Neural Accelerators. Theo công bố, hiệu năng CPU nhanh hơn tới 2 lần so với iPhone 11, đồng thời hỗ trợ tốt các tác vụ trí tuệ nhân tạo thuộc Apple Intelligence. Máy cũng trang bị Neural Engine 16 lõi tối ưu cho các mô hình tạo sinh.

Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro. Nhờ đó, iPhone 17e đạt thời lượng pin cả ngày khi kết hợp cùng iOS 26 và hệ thống quản lý năng lượng mới.

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED, độ sáng HDR tối đa 1200 nit. Mặt trước được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói. Máy đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68, sử dụng khung nhôm chuẩn hàng không vũ trụ.

Hệ thống camera sau gồm cảm biến Fusion 48 MP, hỗ trợ chụp ảnh mặc định 24 MP hoặc tối đa 48 MP. Nhờ cơ chế cắt cảm biến, máy cung cấp khả năng zoom 2x chất lượng quang học. Camera hỗ trợ chụp chân dung thế hệ mới, nhận diện người, chó và mèo để lưu dữ liệu độ sâu, cho phép chỉnh lại điểm lấy nét sau khi chụp. Máy quay video 4K Dolby Vision tối đa 60 fps, ghi âm Spatial Audio và hỗ trợ Audio Mix cùng tính năng giảm tiếng ồn gió bằng machine learning.

iPhone 17e hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C, có thể đạt 50% pin trong khoảng 30 phút. Máy tương thích MagSafe và Qi2, sạc không dây công suất tối đa 15W, cao hơn mức 7,5W trên iPhone 16e.

Về kết nối khẩn cấp, thiết bị hỗ trợ nhắn tin qua vệ tinh, Emergency SOS qua vệ tinh, Roadside Assistance qua vệ tinh và chia sẻ vị trí trong ứng dụng Find My khi không có sóng di động hoặc Wi-Fi. Tính năng Crash Detection có thể tự động gọi dịch vụ khẩn cấp khi phát hiện tai nạn nghiêm trọng.

iPhone 17e chạy iOS 26 với giao diện Liquid Glass mới. Apple Intelligence hỗ trợ Live Translation trong Messages, FaceTime và Phone, mở rộng visual intelligence trên màn hình, Call Screening lọc cuộc gọi từ số lạ và Hold Assist giữ máy chờ tổng đài. Tính năng lọc tin nhắn từ người gửi không xác định cũng được bổ sung.

Máy có ba màu gồm đen, trắng và hồng nhạt, hoàn thiện mờ. Apple cho biết iPhone 17e sử dụng 30% vật liệu tái chế, trong đó vỏ máy chứa 85% nhôm tái chế và pin dùng 100% cobalt tái chế. Bao bì hoàn toàn từ sợi giấy.

Ngoài sản phẩm chính, Apple cũng giới thiệu ốp Silicone Case với MagSafe giá 49 USD, tương đương khoảng 1,29 triệu đồng, và ốp Clear Case với MagSafe cùng mức giá. Các dịch vụ AppleCare+, iCloud+ và các gói dùng thử Apple Arcade, Apple Music, Apple TV, Apple Fitness+ và Apple News+ tiếp tục được cung cấp tùy khu vực.

Với mức giá từ 17,999 triệu đồng, iPhone 17e trở thành lựa chọn mới trong phân khúc cận cao cấp, tập trung vào hiệu năng, camera 48 MP và dung lượng lưu trữ lớn ngay từ phiên bản tiêu chuẩn.