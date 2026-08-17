Apple phát thông báo đặc biệt đến người dùng iPhone

Nếu thông báo này xuất hiện trên iPhone, người dùng có lý do để đặc biệt lưu tâm.

Apple đang mở rộng các cảnh báo bảo mật tới người dùng trên toàn cầu sau khi phát hiện nhiều thiết bị có dấu hiệu bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp. Đây là dạng tấn công có chủ đích, thường hướng đến những người sở hữu thông tin nhạy cảm.

Thông báo có thể xuất hiện ngay trên màn hình khóa hoặc trong phần Settings của iPhone, iPad và Mac. Theo Yahoo Tech, Apple đã gửi dạng cảnh báo này tới người dùng tại hơn 150 quốc gia.

Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng mercenary spyware ngày càng trở nên tinh vi. Apple cho biết những công cụ này thường được phát triển với chi phí rất lớn, chỉ nhằm vào một số mục tiêu cụ thể và có thể hoạt động trong thời gian ngắn. Điều này khiến việc phát hiện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn so với các loại mã độc phổ biến.

Không phải cảnh báo thông thường

Apple đánh giá nguy cơ người dùng phổ thông trở thành mục tiêu của phần mềm gián điệp là rất thấp. Tuy nhiên, khi hệ thống phát hiện nguy cơ đủ rõ ràng, công ty sẽ gửi Threat Notification đến người dùng.

Người dùng iPhone, iPad và Mac cần đặc biệt lưu ý nếu nhận được cảnh báo như hình ảnh từ Apple. (Ảnh: Apple)

Apple nhấn mạnh đây là những cảnh báo có độ tin cậy cao về một cuộc tấn công có chủ đích. Vì vậy, người nhận không nên xem nhẹ hoặc bỏ qua thông báo như các cảnh báo bảo mật thông thường.

Apple cũng đã cải tiến giao diện Threat Notifications, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết cảnh báo và tiếp cận các hướng dẫn bảo vệ tài khoản, thiết bị.

Cẩn thận với cảnh báo giả

Một vấn đề khác được Apple lưu ý là nguy cơ kẻ gian lợi dụng những cảnh báo bảo mật này để thực hiện hành vi giả mạo.

Người dùng có thể xác minh thông báo bằng cách kiểm tra cảnh báo trên màn hình khóa hoặc trong Settings. Apple cũng gửi email từ địa chỉ threat-notifications@email.apple.com. Cách chắc chắn hơn là đăng nhập tài khoản Apple trên trình duyệt và kiểm tra thông báo xuất hiện ở đầu trang.

Apple khẳng định công ty không yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu tài khoản, mã xác minh, cài đặt ứng dụng hoặc hồ sơ cấu hình thông qua email hay cuộc gọi. Người dùng cũng không được yêu cầu mở tệp hoặc nhấp vào liên kết để “xác nhận” cảnh báo.

Bất kỳ thông báo nào tự nhận là của Apple nhưng yêu cầu thực hiện những thao tác trên đều cần được xem xét kỹ trước khi làm theo.

Apple khuyến nghị bật Lockdown Mode

Trong trường hợp xác định thiết bị đã trở thành mục tiêu, Apple khuyến nghị người dùng kích hoạt Lockdown Mode (Chế độ Phong tỏa). Tính năng này được thiết kế để giảm bề mặt tấn công bằng cách hạn chế một số chức năng thường có thể bị khai thác trong các chiến dịch tấn công tinh vi.

Apple đồng thời khuyến nghị người dùng tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia nếu nghi ngờ thiết bị đã bị xâm nhập.

Điểm đáng chú ý là Apple không phát cảnh báo này một cách đại trà. Công ty chỉ gửi Threat Notification khi có cơ sở và độ tin cậy cao cho thấy một tài khoản hoặc thiết bị cụ thể đang bị nhắm đến. Vì vậy, nếu cảnh báo xuất hiện trên iPhone, iPad hoặc Mac, người dùng nên coi đây là một dấu hiệu bảo mật nghiêm trọng thay vì một thông báo hệ thống thông thường.