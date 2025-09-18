Apple Pencil xuất hiện vết giống cháy xém khi sạc với iPad: Bộ Công Thương yêu cầu Apple Việt Nam báo cáo

Thông tin đăng tải vào ngày 17/9/2025 trên webiste Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết đã tiếp nhận phản hồi của Apple về hiện tượng thay đổi màu tại điểm tiếp xúc giữa iPad Pro (M4) và Apple Pencil Pro và có khuyến nghị đến người tiêu dùng. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về hiện tượng đổi màu trên.

Theo phản ánh, trong quá trình sử dụng, tại vị trí sạc từ tính giữa hai thiết bị xuất hiện vệt đổi màu bất thường, trông giống dấu hiệu cháy xém nhẹ. Tình trạng này được cho có thể liên quan đến an toàn thiết bị, khả năng gây cháy nổ hoặc lỗi kỹ thuật.

Căn cứ phản ánh của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đề nghị Công ty TNHH Apple Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Trong báo cáo gửi cơ quan chức năng, Apple cho biết hiện tượng đổi màu tại điểm tiếp xúc giữa iPad Pro 11-inch (M4) WiFi và Apple Pencil Pro là vấn đề về bề ngoài, có khả năng bắt nguồn từ bụi bẩn, hơi ẩm hoặc các yếu tố nhiễm bẩn khác tồn tại khi sạc.

Theo hãng, tình trạng này không ảnh hưởng đến hiệu suất, chức năng cũng như không phải là dấu hiệu về an toàn sản phẩm. Công ty khẳng định đến nay chưa ghi nhận bất kỳ vấn đề an toàn mang tính hệ thống nào đối với hai thiết bị nêu trên.

Apple cũng cho biết các sản phẩm đã được kiểm định và chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm IEC 60950 và IEC 62368. Tại Việt Nam, iPad Pro 11-inch (M4) WiFi đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin QCVN 132:2022/BTTTT, trong khi Apple Pencil Pro không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này.

Về chính sách bảo hành, hãng cho biết hiện tượng đổi màu bề ngoài không nằm trong phạm vi bảo hành. Tuy nhiên, công ty vẫn áp dụng chế độ bảo hành giới hạn một năm đối với iPad và Apple Pencil tại thị trường Việt Nam.

Báo cáo của Apple đồng thời khẳng định vấn đề thẩm mỹ này không gây mất an toàn cho người tiêu dùng, không làm phát sinh nghĩa vụ thu hồi sản phẩm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, công ty đã công bố nội dung hướng dẫn cụ thể để người dùng tham khảo khi gặp hiện tượng đổi màu trên thiết bị.

Trên cơ sở báo cáo của Apple và quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng cần chủ động kiểm tra tình trạng sản phẩm ngay sau khi mua và trong suốt quá trình sử dụng, đặc biệt chú ý khi phát hiện các dấu hiệu bất thường xuất hiện trên bề mặt thiết bị.

Người dùng nên lưu giữ thông tin và hình ảnh về hiện trạng sản phẩm để có cơ sở phản ánh tới doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng khi cần thiết. Trong trường hợp phát sinh hiện tượng đổi màu hoặc tình huống khác liên quan đến thiết bị, người tiêu dùng được khuyến khích liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Apple thông qua các kênh chính thức để được tư vấn và hướng dẫn cách xử lý phù hợp.

Đồng thời, nếu phát hiện các rủi ro tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, người tiêu dùng cần kịp thời thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương như Sở Công Thương để được xác minh và triển khai các biện pháp cần thiết, bao gồm cả việc thu hồi sản phẩm nếu có cơ sở.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi phản ánh từ người tiêu dùng và yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Thúy Hạnh