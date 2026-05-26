Apple mang tin vui đến người dùng iPhone

Sau nhiều năm kết nối vệ tinh được xem như một tính năng dành cho tình huống khẩn cấp, Apple được cho là đang chuẩn bị đưa công nghệ này trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm sử dụng iPhone hằng ngày.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Apple hiện phát triển modem C2 thế hệ mới dành cho dòng iPhone cao cấp ra mắt năm 2026, nhiều khả năng là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Đây sẽ là modem do Apple tự thiết kế nhằm tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm.

Điểm đáng chú ý là modem C2 được cho là hỗ trợ công nghệ 5G NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), tiêu chuẩn cho phép mạng vệ tinh hoạt động như phần mở rộng của mạng 5G mặt đất. Nếu được triển khai, iPhone trong tương lai có thể duy trì kết nối ngay cả ở những nơi sóng di động yếu hoặc hoàn toàn biến mất.

Apple được cho là đang phát triển công nghệ kết nối vệ tinh thế hệ mới cho dòng iPhone cao cấp ra mắt năm nay. (Ảnh minh hoạ)

Khác với cơ chế hiện tại vốn yêu cầu người dùng phải hướng điện thoại lên bầu trời để dò vệ tinh, công nghệ mới được kỳ vọng sẽ hoạt động tự động hơn. Thiết bị có thể âm thầm chuyển sang kết nối vệ tinh khi cần mà người dùng gần như không phải thao tác thủ công.

Apple lần đầu đưa kết nối vệ tinh lên iPhone 14 vào năm 2022 thông qua tính năng Emergency SOS via Satellite. Sau đó, hãng tiếp tục mở rộng với Messages via Satellite, cho phép gửi tin nhắn ở khu vực không có sóng di động hoặc Wi-Fi.

Tuy nhiên, các tính năng hiện tại chủ yếu phục vụ tình huống khẩn cấp nên chưa được sử dụng thường xuyên trong đời sống hằng ngày.

Nếu các tin đồn về modem C2 trở thành hiện thực, Apple có thể thay đổi hoàn toàn vai trò của kết nối vệ tinh trên smartphone. Thay vì chỉ là “phao cứu sinh” trong trường hợp đặc biệt, công nghệ này có thể trở thành lớp kết nối nền giúp người dùng duy trì liên lạc liên tục khi di chuyển trên cao tốc, ở vùng núi, vùng sâu vùng xa hoặc trong khu vực có tín hiệu kém.

Nhà báo công nghệ Mark Gurman từng cho biết Apple muốn người dùng “luôn duy trì kết nối kể cả khi iPhone nằm trong túi, trong xe hơi hoặc ở trong nhà”.

Giới phân tích cho rằng nếu triển khai thành công, Apple có thể tạo ra bước chuyển lớn cho thị trường smartphone, đặc biệt tại các quốc gia có hạ tầng viễn thông chưa đồng đều hoặc trong bối cảnh thiên tai làm gián đoạn mạng di động truyền thống.

Theo Forbes