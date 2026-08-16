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Apple làm điều hiếm thấy vì iPhone 18 Pro Max

Huỳnh Duy
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Apple được cho là đã thực hiện một động thái hiếm thấy nhằm kiểm soát giá thành iPhone 18 Pro Max.

Apple được cho là đang thực hiện những bước đi hiếm thấy trong chuỗi cung ứng nhằm hạn chế đà tăng giá của dòng iPhone 18 Pro, trong bối cảnh chi phí sản xuất smartphone cao cấp leo thang vì khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu.

Theo PhoneArena, hãng công nghệ Mỹ đã đàm phán thành công với các đối tác cung ứng màn hình OLED để giảm đáng kể giá thành linh kiện quan trọng này. Nguồn tin cho biết chi phí mỗi tấm nền OLED dành cho iPhone 18 Pro có thể chỉ còn khoảng 68 USD, thấp hơn nhiều so với mức 110-120 USD trên thế hệ tiền nhiệm.

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Apple được cho là đã thực hiện một động thái hiếm thấy nhằm kiểm soát giá thành iPhone 18 Pro Max. (Ảnh minh hoạ: AI/Divya Bhati)

Động thái này được xem là nỗ lực của Apple nhằm bù đắp áp lực chi phí từ các linh kiện khác, đặc biệt là chip nhớ DRAM và NAND đang tăng giá mạnh do nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà phân tích dự báo giá bộ nhớ có thể tăng gấp nhiều lần so với trước, khiến tổng chi phí sản xuất iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đội lên đáng kể.

Ngoài việc thương lượng lại giá màn hình với Samsung Display và LG Display, Apple còn được cho là chủ động tích trữ nguồn cung linh kiện từ sớm để đảm bảo sản lượng cũng như có thêm lợi thế trong các cuộc đàm phán với nhà cung cấp.

Các báo cáo gần đây cho thấy Apple đang đối mặt với áp lực lớn từ nguồn cung chip nhớ, thậm chí có thông tin cho rằng một lượng lớn chip A20 Pro vẫn đang chờ hoàn thiện do nút thắt trong chuỗi cung ứng.

Nếu các dự báo trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành một trong những đợt nâng giá mạnh nhất trong lịch sử dòng iPhone. Tuy vậy, việc kéo giảm chi phí màn hình được xem là tín hiệu cho thấy Apple đang nỗ lực hết sức để hạn chế tác động của cơn bão giá linh kiện lên người dùng cuối.

Tất nhiên, những thông tin nói trên hiện vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ từ chuỗi cung ứng và chưa được Apple xác nhận. Tuy nhiên, nếu kế hoạch này thực sự tồn tại, đây có thể là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của Apple nhằm cân bằng giữa áp lực chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận của người dùng, thay vì đơn thuần chuyển toàn bộ phần chi phí tăng thêm vào giá bán.

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Tags

Apple

iPhone 18

chi phí

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