Apple lại có sự kiện ra mắt 13/10: HomePad và Apple TV 4K mới

Lời mời gửi tới báo chí cho biết buổi trải nghiệm diễn ra lúc 9h sáng giờ miền Đông nước Mỹ, tức 20h cùng ngày theo giờ Việt Nam, với thông điệp "Welcome home".

Apple vừa công bố sự kiện đặc biệt ngày 13/10 với chủ đề "Welcome home" (tạm dịch: chào mừng về nhà). Greg Joswiak của Apple đăng video giới thiệu ngắn kèm dòng chữ này trên X vào ngày 8/10, cùng lúc thư mời được gửi tới báo chí cho buổi "Apple experience" tại khu Tribeca, New York. Sự kiện bắt đầu lúc 9h sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 20h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Hình thức này giống lần ra mắt MacBook Neo hồi đầu năm, khi Apple cũng tổ chức buổi trải nghiệm cho báo chí, nhưng diễn ra sau nhiều ngày sản phẩm được công bố bằng thông cáo. Lần này, theo 9to5Mac, kỳ vọng là toàn bộ sản phẩm nhà thông minh mới sẽ ra mắt trong cùng một ngày.

Apple chưa xác nhận sản phẩm cụ thể. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, hãng sẽ giới thiệu 3 thiết bị đều lấy Siri AI làm nền tảng: trung tâm điều khiển nhà thông minh có màn hình (giới tin đồn gọi là HomePad), HomePod mini thế hệ mới và Apple TV 4K bản cập nhật. Trước đó, Mark Gurman chỉ nói các sản phẩm ra mắt vào 13/10, chưa nhắc tới sự kiện nào.

Thư mời sự kiện "Welcome home" của Apple do Marques Brownlee chia sẻ trên X

HomePad là thiết bị được chờ đợi nhất. Bloomberg mô tả máy có màn hình vuông khoảng 6 inch, thiết kế gợi nhớ iMac G4 với màn hình gắn lên đế kim loại hình bán cầu qua một cánh tay, có bản để bàn và bản treo tường. Một số tin đồn trước đó nói màn hình 7 inch, nên kích thước cuối cùng vẫn cần chờ Apple công bố. Giá được đồn khoảng 350 USD, tương đương khoảng 9,2 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo, chưa gồm thuế. Con số này chưa được xác nhận.

Theo các báo cáo, thiết bị này bị trì hoãn từ dự kiến ban đầu năm 2025 vì Apple muốn chờ trợ lý giọng nói đủ thông minh. Siri AI đã ra mắt ngày 14/9 cùng iOS 27, ở dạng beta và chỉ hỗ trợ tiếng Anh. Tháng 10, Apple bổ sung tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tiếng Việt chưa nằm trong danh sách này, nên người dùng Việt Nam cần theo dõi xem các thiết bị mới sẽ hỗ trợ ngôn ngữ nào.

HomePod mini là mẫu loa nhỏ ra mắt từ năm 2020, nay được đồn nhận chip mới để chạy Siri AI, cải thiện âm thanh và kết nối nhưng giữ ngoại hình gần như cũ. Mã nguồn của Apple cho thấy máy có 5 màu: xanh lá, hồng, xanh dương, trắng và đen. Apple TV 4K bản hiện hành ra mắt từ năm 2022 với chip A15 Bionic. Bản mới được đồn dùng chip A17 Pro hoặc A18, thêm chip không dây N1 (Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) và tay điều khiển Siri Remote chỉnh nhẹ.

Ngoài 3 thiết bị trên, Bloomberg ngày 6/10 cho biết Apple hợp tác với LG phát triển loạt phụ kiện nhà thông minh gồm chuông cửa, bộ điều nhiệt, khóa cửa thông minh, camera trong nhà, camera ngoài trời và camera có đèn pha. Các sản phẩm này mang thương hiệu LG, do LG sản xuất và hỗ trợ, được Bloomberg gọi là bước "khởi động lại chính thức" của HomeKit. Bloomberg cũng cho biết chúng chưa tới tay người dùng trong ít nhất vài tháng tới. 9to5Mac dự đoán một phần sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Apple còn được cho là đang chuẩn bị thiết bị giám sát gia đình ưu tiên quyền riêng tư, phiên bản trung tâm nhà thông minh gắn màn hình lên cánh tay robot và dịch vụ giám sát an ninh tại nhà. Những sản phẩm này chưa có thời điểm ra mắt cụ thể.

HomePad mới có thể trông như thế này

Trong tuần này, theo MacRumors, các Apple Store trên toàn cầu nhận những thùng đóng kín ghi "Do Not Open Until October 8". Nhiều khả năng đây là vật liệu trưng bày cho sản phẩm mới, nhưng Apple chưa xác nhận.

Apple chưa công bố giá chính thức, ngày mở bán, cũng như việc các sản phẩm có được phân phối chính hãng tại Việt Nam hay không. Sự kiện bắt đầu lúc 20h ngày 13/10 theo giờ Việt Nam.