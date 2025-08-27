Apple gửi thư mời sự kiện ra mắt iPhone 17 ngày 9/9: “Sẽ mêêêê”

Apple vừa chính thức gửi thư mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới, diễn ra vào ngày 9/9/2025 lúc 10h sáng theo giờ California (tức 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam), tại nhà hát Steve Jobs Theater thuộc khuôn viên Apple Park, Cupertino. Tagline tiếng Việt trên thư mời lần này là "Sẽ mêêêê", đi kèm logo Apple phát sáng mang hiệu ứng màu sắc rực rỡ.

Thư mời tham gia sự kiện ra mắt iPhone 17 vào ngày 9/9 được Apple gửi tới đại diện báo chí Việt Nam - Ảnh: Tuấn Lê

Theo thông lệ, sự kiện tháng 9 sẽ là nơi Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới. Năm nay, dòng sản phẩm được mong đợi là iPhone 17, với nhiều thay đổi đáng chú ý. Nguồn tin cho biết Apple sẽ ra mắt một phiên bản hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air, sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ 5,5 mm, màn hình 6,6 inch, nhẹ hơn nhưng có thể đánh đổi dung lượng pin và cụm camera. Bên cạnh đó, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn được cho là sẽ nâng cấp màn hình lên 6,3 inch với tần số quét 120Hz, thay vì 60Hz như trước.

Dòng Pro và Pro Max dự kiến tiếp tục được trang bị nhiều tính năng cao cấp hơn, bao gồm màn hình chống xước, chống lóa, ống kính tele 8x và viên pin dung lượng lớn hơn. Ngoài iPhone, Apple nhiều khả năng sẽ giới thiệu Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 với màn hình lớn hơn và sạc nhanh hơn, cùng Apple Watch SE 3. Thế hệ AirPods Pro 3 cũng được kỳ vọng xuất hiện, với thiết kế gọn hơn, chip xử lý âm thanh mới hỗ trợ chống ồn chủ động tốt hơn và điều khiển cảm ứng.

iPhone 17 sẽ có cực kỳ nhiều nâng cấp đáng chú ý - Ảnh: MacRumor

Cùng với phần cứng, sự kiện tháng 9 còn là dịp Apple công bố thêm về iOS 26, hệ điều hành mới với giao diện Liquid Glass trong suốt, cải tiến ứng dụng Camera, bổ sung tính năng tạo khảo sát trong nhóm chat Messages và khả năng lọc tin nhắn rác tốt hơn.

Đáng chú ý, Apple đã gửi thư mời chính thức đến nhiều cơ quan báo chí và đại diện truyền thông tại Việt Nam. Các đơn vị này sẽ tham dự trực tiếp sự kiện tại Apple Park, qua đó cập nhật những thông tin đầu tiên về iPhone 17 và loạt sản phẩm mới của hãng đến độc giả trong nước.

Như mọi năm, toàn bộ sự kiện sẽ được Apple truyền hình trực tuyến trên trang chủ để người dùng toàn cầu theo dõi. Tất cả những thông tin chi tiết về iPhone 17 và hệ sinh thái thiết bị mới của Apple sẽ được công bố tại sự kiện vào ngày 9/9 tới.