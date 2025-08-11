Apple dừng bán loạt iPhone đời cũ tại Việt Nam: iPhone 11 chính thức khép lại kỷ nguyên "quốc dân"

Theo xác nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR), cả ba mẫu máy đã rơi vào tình trạng EOL (End of Life) - tức hãng ngừng sản xuất và cung ứng. Điều này khiến nguồn hàng chính hãng gần như cạn kiệt, và các chuỗi đang thu hẹp hoạt động kinh doanh, chỉ giữ lại những model từ iPhone 13 trở lên.

Trong danh sách bị ngừng bán, iPhone 11 là cái tên gây tiếc nuối nhất. Từng được xem là "chiếc iPhone quốc dân" nhờ mức giá dễ tiếp cận, hiệu năng ổn định cùng pin bền bỉ, iPhone 11 liên tục dẫn đầu doanh số tại Việt Nam suốt nhiều năm. Nhưng màn hình LCD 6,1 inch và con chip A13 Bionic nay đã lùi bước trước thế hệ iPhone mới với màn OLED, chip mạnh hơn và hỗ trợ phần mềm lâu dài hơn.

iPhone 11 từng là mẫu iPhone "quốc dân" bán chạy tại Việt Nam trong nhiều năm

Các nhà bán lẻ cho biết giá của bộ ba máy này hiện không còn biến động nhiều do hàng khan hiếm. FPT Shop ghi nhận khách hàng đang chuyển hướng sang iPhone 13 (11,19 - 11,49 triệu đồng) hoặc các mẫu thuộc iPhone 15 series, trong đó iPhone 15 Pro Max có giá từ 27,99 triệu đồng. Đại diện Viettel Store nhận định việc ngừng bán iPhone 14 Plus cùng hai model cũ là bước hợp lý, giúp tập trung vào iPhone 15 Plus (từ 19 triệu đồng) và iPhone 13 (11,4 triệu đồng), phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc những ai nâng cấp từ các đời iPhone cũ.

"Việc Viettel Store dừng kinh doanh iPhone 14 Plus, cùng với việc iPhone 11 và iPhone 12 ngừng phân phối, là bước đi nhằm tinh gọn danh mục, loại bỏ các model không còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng. Chúng tôi hiện tập trung vào hai dòng chủ lực thay thế như: iPhone 15 Plus, với nhiều nâng cấp đáng giá và giá bán từ 19 triệu đồng, và iPhone 13, hiện là mẫu iPhone chính hãng rẻ nhất, với giá 11.4 triệu đồng. Đây là lựa chọn rất phù hợp cho nhóm người dùng phổ thông, học sinh - sinh viên hoặc những ai muốn nâng cấp từ các đời máy cũ như iPhone X, XR" , ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện Viettel Store chia sẻ.

Trên thị trường máy qua sử dụng, iPhone 12, iPhone 13 và iPhone 14 bản 128 GB vẫn được giao dịch phổ biến, giá dao động từ 6,8 - 12 triệu đồng tùy độ mới. Trong khi đó, CellphoneS cho biết hệ thống vẫn đảm bảo đủ hàng cho iPhone 13, 14 và 15 đến hết quý IV/2025, giá đã giảm 3-4% so với hai tháng trước, kèm ưu đãi trả góp 0% và thu cũ đổi mới lên đến 3 triệu đồng.

"Hiện tại nguồn hàng vẫn đang được đảm bảo để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường quý 4/ mùa cao điểm cuối năm. Giá ở thời điểm hiện tại đã được điều chỉnh giảm 3-4% vs tháng 5/6, tại CellphoneS khách hàng có thể mua hàng với mức giá tốt kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn, trả góp 0% lên đến 12 tháng và cam kết không phí ẩn", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS cho biết.

Quyết định "khai tử" iPhone 11, iPhone 12 và iPhone 14 Plus cho thấy Apple đang đẩy mạnh chiến lược nâng cấp người dùng lên những thế hệ mới hơn, vừa tối ưu danh mục sản phẩm, vừa đáp ứng xu hướng tiêu dùng. Dù kỷ nguyên của iPhone 11 đã khép lại, thị trường iPhone cuối năm vẫn sôi động khi các lựa chọn từ iPhone 13 trở đi đang được ưu đãi mạnh mẽ.