Apple công bố Tim Cook nhận vị trí mới, nhưng mọi người chỉ chú ý đến tấm ảnh thẻ

15 năm là quãng thời gian đủ dài để một người thay đổi rất nhiều. Nhưng nhìn vào tấm ảnh mới của Tim Cook, nhiều người lại có cảm giác thời gian dường như đã bỏ quên vị CEO này.

Mới đây, trong bài đăng trên X, Apple thông báo Tim Cook đảm nhận cương vị mới. Tuy nhiên, phần được bàn luận nhiều nhất lại là bức ảnh thẻ đi kèm.

Gương mặt quen thuộc với mái tóc bạc, cặp kính và vẻ ngoài điềm đạm ấy khiến nhiều người phải nhìn đi nhìn lại, bởi so với hình ảnh của ông từ nhiều năm trước, dường như chẳng có quá nhiều khác biệt.

“Ông ấy thực sự không già đi chút nào sao?”, một số người dùng mạng xã hội bình luận, trong khi những người khác cũng ngạc nhiên trước vẻ ngoài gần như không có nhiều khác biệt của Tim Cook qua thời gian.

Ảnh Tim Cook năm 2011 và 2026 không có quá nhiều sự khác biệt - Ảnh chụp màn hình

Được biết, ngày 31/8 đánh dấu ngày làm việc cuối cùng của Tim Cook trên cương vị Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Apple, chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Điều hành.

Theo thông tin trên Apple, Tim Cook được giới thiệu như sau:

Tim Cook là thành viên Hội đồng quản trị Apple từ năm 2011 và hiện giữ vị trí Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị. Ông gia nhập Apple năm 1998 và đảm nhiệm cương vị CEO từ năm 2011 đến năm 2026. Trong suốt nhiệm kỳ CEO của Tim Cook, Apple đều được Fortune bình chọn là Công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới mỗi năm.

Trên cương vị CEO, Tim Cook giám sát việc Apple ra mắt hàng loạt sản phẩm và dịch vụ, trong đó có những dòng sản phẩm hoàn toàn mới như Apple Watch, AirPods và Apple Vision Pro. Hệ sinh thái dịch vụ của Apple cũng được mở rộng mạnh mẽ, từ iCloud, Apple Pay đến Apple TV và Apple Music. Ông đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng các dòng sản phẩm hiện có của công ty.

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple mở rộng đáng kể sự hiện diện trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Hiện sản phẩm của Apple đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 2,5 tỷ thiết bị đang được sử dụng trên toàn cầu.

Phần giới thiệu về Tim Cook trên Apple đã được chuyển từ CEO sang vai trò Chủ tịch điều hành - Ảnh chụp màn hình

Dịch vụ là một trong những lĩnh vực Tim Cook đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ của ông, mảng này phát triển thành một hoạt động kinh doanh có doanh thu hơn 100 tỷ USD, tương đương quy mô của một công ty thuộc nhóm Fortune 40.

Tim Cook cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mảng thiết bị đeo của Apple, bao gồm những mẫu đồng hồ và tai nghe phổ biến nhất thế giới. Đây cũng là nền tảng giúp Apple tạo ra những tác động đáng kể trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn của người dùng.

Dưới sự lãnh đạo của Tim Cook, Apple chuyển sang sử dụng chip do chính công ty thiết kế, qua đó giúp hãng chủ động hơn đối với những công nghệ cốt lõi của mình, đồng thời đạt những bước tiến lớn về hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng trên nhiều dòng sản phẩm.

Tim Cook cũng đưa những giá trị cốt lõi của Apple trở thành yếu tố trung tâm hơn trong quá trình ra quyết định và phát triển sản phẩm. Trong thời gian ông lãnh đạo, Apple đã giảm hơn 60% lượng khí thải carbon so với mức năm 2015, trong khi doanh thu của công ty gần như tăng gấp đôi.

Vốn từ lâu ủng hộ quan điểm quyền riêng tư là một quyền cơ bản của con người, Tim Cook đưa vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trở thành ưu tiên hàng đầu tại Apple. Công ty từ đó xây dựng những tiêu chuẩn bảo vệ người dùng được xem là một trong những điểm khác biệt của Apple so với phần còn lại của ngành công nghệ.

Dưới sự dẫn dắt của Tim Cook, Apple đạt được bước phát triển vượt bậc - Ảnh: AZ

Ông cũng thúc đẩy Apple tiếp tục đổi mới trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ người khuyết tật, với quan điểm rằng sản phẩm của Apple cần được thiết kế để phục vụ tất cả mọi người. Bên cạnh đó, Tim Cook đặt mục tiêu xây dựng Apple thành một môi trường nơi mọi người đều cảm thấy mình thuộc về và được đối xử bằng sự tôn trọng, phẩm giá.

Trước khi được bổ nhiệm làm CEO vào tháng 8/2011, Tim Cook giữ chức Giám đốc vận hành (COO) của Apple, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh và vận hành trên toàn cầu. Công việc của ông bao gồm quản lý chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối, hoạt động bán hàng cũng như dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tại tất cả thị trường và quốc gia mà Apple hoạt động.

Tim Cook hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Nike, National Football Foundation & College Hall of Fame; thành viên Hội đồng quản trị Đại học Duke; đồng thời tham gia Hội đồng lãnh đạo của Malala Fund, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động nhằm thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái.

Tim Cook nhận bằng MBA tại Đại học Duke, nơi ông từng là Fuqua Scholar, và có bằng Cử nhân Khoa học về Kỹ thuật Công nghiệp của Đại học Auburn.