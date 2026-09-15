Apple có thể chiếm 40% thị phần điện thoại gập

Chuyên gia dự đoán trong 10 năm tới, điện thoại gập sẽ chiếm phần lớn doanh số bán iPhone, với nhiều mẫu mã đa dạng từ Apple.

Trong bản tin mới nhất của Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman đã đưa ra một dự đoán thú vị về tương lai của iPhone. Ông cho rằng iPhone Duo chỉ là khởi đầu, và trong vòng một thập kỷ tới, hầu hết các mẫu iPhone sẽ có khả năng gập lại.

Gurman lập luận rằng, với việc giảm chi phí sản xuất, ngay cả những thiết bị giá rẻ như iPhone SE cũng có thể trở thành điện thoại gập.

Trước khi iPhone Duo ra mắt, điện thoại gập chỉ chiếm 2% thị trường smartphone toàn cầu, nhưng với mức giá cao, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ thay đổi đáng kể tình hình trong 12 tháng tới.

Counterpoint Research dự đoán thị trường điện thoại gập sẽ tăng trưởng 24% trong phần còn lại của năm nay và 37% vào năm tới. Công ty này cũng dự đoán Apple sẽ chiếm 40% thị phần trong thời gian này, trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường.

Trong bản tin Power On mới nhất, Gurman đã nhìn xa hơn về tương lai. Ông dự đoán rằng trong vòng một thập kỷ tới, điện thoại gập sẽ chiếm phần lớn doanh số bán điện thoại mới.

Người dùng sẽ ngày càng nhận thấy lợi ích của việc sở hữu một màn hình lớn hơn trong túi, cũng như khả năng thay thế máy tính xách tay hoặc máy tính bảng cho nhiều tác vụ. Ông cho rằng điện thoại gập có thể trở thành sản phẩm điện toán đa năng của tương lai.

Gurman cũng hình dung rằng Apple có thể đưa ra nhiều mức giá khác nhau cho các sản phẩm màn hình gập trong tương lai, bao gồm một chiếc iPhone Duo Max với màn hình lớn hơn và giá cao hơn, cũng như một phiên bản iPhone SE gập.

Một thập kỷ là khoảng thời gian dài trong lĩnh vực công nghệ, vì vậy nhiều điều có thể xảy ra. Việc thiết kế màn hình gập trở nên phổ biến nhờ vào sự giảm chi phí sản xuất là hoàn toàn khả thi.

Bước tiếp theo có thể là tích hợp Face ID vào thiết bị, một thách thức kỹ thuật nhưng khả thi hơn so với việc đặt camera selfie bên dưới màn hình. Thách thức chính sẽ là quản lý độ sâu của mảng Face ID trên màn hình ngoài mà không làm cho thiết bị trở nên dày hơn.