Apple có thể bị phạt 900 triệu USD vì làm chậm iPhone cũ

Trong đơn khiếu nại được đệ trình gần đây, nhóm này yêu cầu khoản tiền phạt 750 triệu bảng, tương đương 900 triệu USD, để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng bởi hành vi hạn chế hiệu suất này. Nhóm của Justin Gutmann tuyên bố rằng Apple đã cố tình che giấu hoạt động thực sự của công cụ này mà không đưa ra cảnh báo đối với người tiêu dùng.

Phản hồi trước cáo buộc, Apple cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm suy giảm trải nghiệm người dùng chỉ để thúc đẩy khách hàng nâng cấp. Mục tiêu của chúng tôi luôn là tạo ra những sản phẩm mà khách hàng yêu thích, và việc làm cho iPhone có tuổi thọ cao nhất có thể là một phần quan trọng trong mục tiêu đó”.

Giống như tất cả những gã khổng lồ công nghệ khác, Apple không lạ gì với những khoản tiền phạt, bao gồm cả việc thiếu trang bị bộ sạc trong hộp đựng.

Được biết vào năm ngoái, Apple một lần nữa phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc điều chỉnh iPhone 11 và 12. Vào năm 2017, một vụ bê bối đã làm hỏng hình ảnh của Apple khi công ty bị cáo buộc cố tình làm giảm hiệu suất của iPhone.

Các mẫu bị ảnh hưởng gồm có iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và iPhone X. Để làm được điều này, Apple đã giới thiệu một công cụ quản lý hiệu suất trong các bản cập nhật firmware để làm chậm iPhone. Vấn đề là vào thời điểm đó, Apple đã không cảnh báo người dùng về việc thực hiện điều này.

Ngoài ra, trong khi công ty tuyên bố rằng các bản cập nhật của họ đã cải thiện hiệu suất những chiếc iPhone của mình thì thực tế điều ngược lại đang xảy ra. Sau phát hiện của người dùng và báo giới, cuộc tranh cãi nổ ra buộc Apple phải lên tiếng xin lỗi. Công ty xác nhận cáo buộc nhưng tuyên bố đã hành động theo cách này chỉ vì lợi ích của người tiêu dùng. Cụ thể, quá trình này nhằm kéo dài tuổi thọ của pin cũng như khả năng tự chủ của chúng./.