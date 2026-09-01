Apple chính thức có CEO mới từ hôm nay, khép lại 15 năm của Tim Cook

Ternus bước vào ghế CEO đúng lúc Apple chuẩn bị sự kiện quan trọng nhất năm, chỉ tám ngày sau khi ông chính thức nhậm chức.

Từ hôm nay 1/9, John Ternus chính thức trở thành CEO của Apple, thay thế Tim Cook sau 15 năm điều hành. Cook rời cương vị này từ hôm qua 31/8, chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành (executive chairman). Việc chuyển giao được Apple công bố từ tháng 4, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thành lập công ty.

Cook tiếp quản Apple từ Steve Jobs vào tháng 8/2011, khi công ty được định giá gần 350 tỷ USD. Sau 15 năm, vốn hóa Apple đã vượt 4.000 tỷ USD, lợi nhuận ròng năm tài chính 2025 đạt 112 tỷ USD, gấp 8 lần so với năm 2010. Cổ phiếu Apple tăng hơn 1.700% trong suốt nhiệm kỳ của ông.

Tim Cook phát biểu tại một sự kiện của Apple

Dưới thời Cook, Apple mở rộng danh mục sản phẩm sang Apple Watch ra mắt năm 2015, AirPods và đẩy mạnh mảng dịch vụ, đồng thời mở thêm khoảng 200 cửa hàng trên toàn cầu. Giới phân tích công nghệ thường ghi nhận Cook vì khả năng vận hành và tạo giá trị tài chính hơn là đổi mới sản phẩm. Bản thân Cook từng dùng đúng một từ "đổi mới" để mô tả di sản của Steve Jobs, ngầm phân biệt với vai trò của chính mình. Vision Pro và việc trì hoãn cải tổ Siri được xem là hai canh bạc lớn không đạt kỳ vọng, trong khi Apple Intelligence ra mắt gần hai năm sau ChatGPT do vướng mắc nội bộ trong quá trình phát triển.

Trước Cook, Steve Jobs điều hành Apple theo phong cách hoàn toàn khác. Ông quay lại công ty năm 1997 khi Apple gần phá sản, cắt bỏ phần lớn dòng sản phẩm rồi lần lượt tung ra iMac, iPod, iPhone và iPad. Jobs nổi tiếng với cách ra quyết định nhanh, độc đoán và khả năng thuyết phục đội ngũ thực hiện những mục tiêu ban đầu tưởng chừng bất khả thi.

John Ternus, 50 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Đại học Pennsylvania năm 1997 và gia nhập đội thiết kế sản phẩm của Apple năm 2001. Ông trở thành Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng năm 2013, tiếp quản mảng phần cứng iPhone năm 2020, rồi được thăng Phó chủ tịch cấp cao năm 2021. Trong sự nghiệp tại Apple, Ternus phụ trách kỹ thuật cho hầu hết sản phẩm chủ lực của hãng gồm iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods và Vision Pro, đồng thời dẫn dắt quá trình chuyển đổi dòng Mac sang chip Apple Silicon tự phát triển. Kinh nghiệm đó là nền tảng khi ông chính thức bước vào vai trò CEO từ hôm nay.

John Ternus giới thiệu sản phẩm tại một sự kiện của Apple

Nội bộ Apple mô tả Ternus có phong cách ra quyết định nhanh và dứt khoát hơn Cook. Một người từng làm việc với cả hai cho biết nếu đưa Cook hai phương án, ông thường đặt thêm câu hỏi thay vì chọn ngay, trong khi Ternus sẽ đưa ra quyết định luôn. Dipanjan Chatterjee, nhà phân tích của Forrester Research, nhận định Ternus cần tránh xu hướng cải tiến dần dần vốn đã kéo dài ở Apple thời gian gần đây.

Thách thức lớn nhất chờ Ternus là chiến lược trí tuệ nhân tạo. Apple từng tuyển John Giannandrea từ Google năm 2018 để phụ trách mảng này, nhưng ông rời công ty cuối năm 2025 sau khi bị đánh giá lãnh đạo kém hiệu quả. Đầu năm 2026, Apple tuyển Amar Subramanya từ Microsoft để thay thế. Ternus sẽ phải lựa chọn giữa việc giữ vững lập trường ưu tiên quyền riêng tư hay chuyển hướng sang cá nhân hóa dữ liệu bằng AI, hướng đi mà các đối thủ như Google và Meta đang theo đuổi.

Song song với việc bổ nhiệm Ternus, Apple thăng Johny Srouji, kiến trúc sư đứng sau chiến lược chip Apple Silicon, lên vị trí Giám đốc phần cứng (Chief Hardware Officer), phụ trách toàn bộ mảng kỹ thuật và công nghệ phần cứng, báo cáo trực tiếp cho Ternus.

Johny Srouji, tân Giám đốc phần cứng của Apple

Chỉ tám ngày sau khi nhậm chức, Ternus sẽ có màn ra mắt đầu tiên trên cương vị CEO tại sự kiện ngày 9/9, dự kiến giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết nhiều nhân sự từng phát triển Vision Pro đã được điều chuyển sang dự án iPhone gập, sản phẩm được kỳ vọng bán ra khoảng 50 triệu máy.