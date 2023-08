Apple bị buộc cắt giảm sản lượng iPhone 15 trước khi công bố

Apple chuẩn bị tiếp nối truyền thống ra mắt dòng iPhone 15 vào tháng tới. Theo một báo cáo trước đây, sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 9. Rò rỉ và tin đồn đã tiết lộ khá nhiều điều về các flagship thế hệ tiếp theo cho đến nay. Điện thoại thông minh năm nay của gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino được cho là sẽ có những bản nâng cấp lớn kể từ iPhone 11. Giờ đây, chỉ một tháng trước thời điểm ra mắt tiềm năng, một báo cáo mới tiết lộ tin không mấy khả quan về dòng iPhone 15.

Apple trước đó đã thừa nhận rằng thị trường điện thoại thông minh đang bị chậm lại. Doanh số bán hàng iPhone của hãng cũng sụt giảm trong vài quý vừa qua tại thị trường Mỹ. Điều này cũng trùng với dự báo của Ming-Chi Kuo từ đầu tháng này, nhưng nó hoàn toàn trái ngược với một báo cáo trước đó cho rằng tổng số lô hàng iPhone 15 dự kiến sẽ duy trì ổn định.

Báo cáo mới nhất đến từ nhà phân tích Jeff Pu, người tin rằng đơn đặt hàng dòng iPhone 15 của Apple đã giảm xuống còn 77 triệu chiếc. Đó là ít hơn khá nhiều so với ước tính trước đó là 83-85 triệu chiếc sẽ được xuất xưởng vào cuối năm nay. Con số này cũng thấp hơn đáng kể so với dòng iPhone 14 thế hệ hiện tại.

Ước tính sản lượng và doanh số bán hàng thấp hơn của dòng iPhone 15 được cho là do các vấn đề về chuỗi cung ứng và lo ngại về nhu cầu kém. Apple đã phải đối mặt với những thách thức trong sản xuất dòng iPhone 15. Trong diễn biến mới nhất, Jeff Pu cho biết thêm rằng các mẫu iPhone thế hệ tiếp theo đang phải đối mặt với những rào cản sản xuất liên quan đến cảm biến camera của Sony, khung Titan mới cho các mẫu iPhone 15 Pro và màn hình mới với viền mỏng hơn.

Một nguyên nhân khác được cho là do nhu cầu thị trường giảm mạnh. iPhone 15 Pro và Pro Max được cho là sẽ đắt hơn so với người tiền nhiệm do những nâng cấp đáng kể mà hai thiết bị này sẽ đi kèm. Các nâng cấp sắp tới được cho là sẽ tăng giá thiết bị lên thêm 200 USD.

Cũng trong báo cáo đó, Jeff Pu xác nhận camera góc siêu rộng 48MP và hỗ trợ Wi-Fi 7 cho các mẫu iPhone 16 Pro và Pro Max dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Vấn đề với cảm biến camera CMOS của Sony một lần nữa được đề cập trong báo cáo này, cùng với khung Titan mới cho các mẫu iPhone 15 Pro và màn hình mới với viền mỏng hơn. Tất cả những thành phần đó dường như đang là một trở ngại.

