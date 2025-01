Apple bất ngờ mở bán iPhone 15 Pro Max hàng tân trang: Khác mỗi cái hộp, bù lại giá rẻ hơn "tiền triệu"

Apple đã bất ngờ đưa iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở lại thị trường thông qua chương trình tân trang (refurbished) tại một số quốc gia châu Âu, với mức giá giảm tới 15% so với giá gốc. Đây là một động thái sớm hơn thường lệ của Apple, khi dòng Pro thường chỉ được bán trong vòng 12 tháng sau khi ra mắt, sau đó sẽ ngừng kinh doanh.

Hiện tại, các mẫu iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max tân trang chưa có mặt tại Mỹ và Anh, nhưng đã xuất hiện trên các cửa hàng trực tuyến của Apple tại Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Mỗi quốc gia lại có một mức giá khác nhau.

Cụ thể, giá bán của iPhone 15 Pro tân trang dung lượng 128GB tại Đức là 929 EUR, Tây Ban Nha là 949 EUR và Ý là 969 EUR. Phiên bản 256GB có giá lần lượt 1.039 EUR, 1.059 EUR và 1.079 EUR. Trong khi đó, bản 512GB được bán với giá 1.259 EUR tại Đức, 1.269 EUR tại Tây Ban Nha và 1.289 EUR tại Ý. Hiện Pháp chưa có sẵn mẫu iPhone 15 Pro tân trang.

iPhone 15 Pro Max hàng tân trang trên gian hàng của Apple tại Đức

Với iPhone 15 Pro Max, giá khởi điểm cho bản 256GB là 1.129 EUR tại Đức, 1.149 EUR tại Tây Ban Nha và 1.159 EUR tại Pháp và Ý. Bản dung lượng 512GB có giá 1.339 EUR tại Đức, 1.359 EUR tại Tây Ban Nha, 1.369 EUR tại Pháp và 1.379 EUR tại Ý.

Việc mua các sản phẩm Apple tân trang có thể giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo chất lượng tương đương hàng mới. Tất cả các mẫu iPhone tân trang đều được Apple kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo hoạt động như mới. Các thiết bị này thường là các máy khách hàng trả lại Apple (hoặc các nhà mạng) hoặc các thiết bị trưng bày tại các cửa hàng bán lẻ với tần suất sử dụng rất thấp.

Vỏ hộp của iPhone 15 Pro Max hàng tân trang

Mỗi chiếc iPhone tân trang đều được vệ sinh sạch sẽ, thay pin mới và vỏ ngoài hoàn toàn mới. Sản phẩm sẽ được đóng gói trong hộp trắng tiêu chuẩn của Apple, đi kèm cáp sạc và không sử dụng bao bì gốc. Đặc biệt, tất cả các thiết bị đều được mở khóa (unlock) và có thể sử dụng với mọi nhà mạng. Ngoài ra, Apple còn cung cấp chế độ bảo hành 1 năm tiêu chuẩn cho các sản phẩm tân trang và người dùng hoàn toàn có thể nâng cấp lên gói bảo hành AppleCare+ trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua.

Việc Apple đưa các mẫu iPhone 15 Pro và Pro Max tân trang trở lại sớm hơn thông lệ có thể là dấu hiệu cho thấy các thị trường như Mỹ có thể sớm được cập nhật tương tự. Thông thường, các mẫu iPhone dòng Pro tân trang chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 5 hàng năm, như trường hợp của iPhone 14 Pro và Pro Max vào tháng 5/2024.

Lý do Apple thực hiện động thái này sớm hơn là do ảnh hưởng từ quy định USB-C của Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, các mẫu iPhone không có cổng USB-C, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus và iPhone SE, đã bị rút khỏi các cửa hàng của Apple tại 27 quốc gia thuộc EU, cùng Thụy Sĩ và Bắc Ireland (Anh). Để lấp khoảng trống sản phẩm và tuân thủ quy định, Apple đã đưa iPhone 15 Pro và Pro Max tân trang trở lại với mức giá thấp hơn.

Ngoài ra, hai mẫu iPhone này cũng thuộc danh sách thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence – bộ tính năng AI tiên tiến của Apple, dự kiến sẽ ra mắt tại châu Âu vào mùa xuân năm nay.