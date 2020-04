Apple băn khoăn chưa biết có nên hoãn ra mắt iPhone 12, chuỗi cung ứng như ngồi trên đống lửa

Theo tiết lộ từ chuỗi cung ứng cho biết, các nhà sản xuất linh kiện 5G lớn đã sẵn sàng đáp ứng các đơn hàng cho sự kiện ra mắt iPhone mới vào tháng 9. Tuy nhiên họ vẫn đang chờ đợi những động thái mới nhất từ phía Apple.

Nhiều nguồn tin trước đây cho rằng, Apple sẽ trì hoãn ra mắt iPhone 12 ít nhất thêm vài tháng so với dự kiến, thậm chí có thể chuyển lịch ra mắt sang năm 2021. Tuy nhiên theo các nhà cung cấp, Apple đã sẵn sàng ra mắt iPhone 12 đúng theo kế hoạch. Vấn đề còn lại nằm ở các nhà cung cấp phần cứng có kịp cung cấp đơn hàng theo đúng dự kiến hay không.

Theo Digitimes, các nhà cung ứng mô-đun 5G đủ năng lực sản xuất các thành phần linh kiện theo đúng thời hạn như dự kiến. Cụ thể, TSMC và ASE Technology, các nhà cung ứng mô-đun mmWave AiP quan trọng đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt.

Ngoài ra Digitimes cũng tiết lộ, các đối tác lắp ráp có thể trì hoãn sản lượng iPhone ít nhất khoảng 1 tháng, tùy theo chiến lược của Apple đưa ra như thế nào.

Mặc dù không tiết lộ thêm thông tin và cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào nhưng Apple được cho đang tính toán thời gian tối ưu nhất để ra mắt iPhone 5G. Có thể tạm hiểu, vấn đề nguồn cung sản xuất rất quan trọng nhưng trên hết, việc đánh giá nhu cầu mua iPhone mới trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành như hiện nay cũng rất quan trọng.

Dưới thời Tim Cook, Apple luôn ưu tiên mô hình sản xuất Just In Time, tức là các sản phẩm sẽ được lắp ráp khi cần chứ không như trước đây. Đó là chìa khóa để Apple luôn giữ được lượng hàng tồn kho ở mức thấp so với các đối thủ. Do đó nếu Apple yêu cầu các nhà cung ứng linh kiện trì hoãn các đơn hàng sẽ đúng với cách tiếp cận truyền thống của Apple.

